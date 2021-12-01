طرق للتغلّب على القلق.. تعرّف إليها

القلق من المشاعر الشائعة التي تنطوي على التوتر والرهبة والخوف، وقد يسبب أعراضاً جسدية، مثل زيادة معدل ضربات القلب والتعرّق وشد العضلات. يمكن أن يكون القلق استجابة طبيعية للتوتر، إنها آلية تكيّف تساعدنا على التركيز، حتى نتمكن من معالجة الموقف الذي يسبب القلق. ومع ذلك، عندما يستمر القلق، فإنه يصبح حالة مرضية وفق موقع "هيلث دايجست"، الذي يورد 10 طرق تساعد في التغلّب على القلق:1 ــ التأملتم إجراء مئات الدراسات حول فعالية التأمل كعلاج للاضطرابات النفسية. أظهرت هذه الدراسات وجود صلة بين التأمل والحد من القلق، وخلصت إلى أن التأمل يمكن أن يكون ذا فعالية كبيرة لمعالجة القلق.2 ــ ممارسة الرياضةالنشاط البدني إحدى طرق تخفيف القلق. يوصي الدكتور جون راتي بممارسة الرياضة. ويوضح أن التمارين تنشط أجزاء الدماغ المسؤولة عن الاستجابة للتهديدات الحقيقية والمتخيلة.3 ــ قضاء وقت في الهواء الطلقتشير الدراسات إلى أن قضاء وقت في الطبيعة بشكل منتظم يحسّن المزاج ويقلل من التوتر ويقلل من مخاطر الاضطرابات النفسية. العلماء ليسوا متأكدين تماماً من السبب الذي يجعل الطبيعة مفيدة جداً لأجسامنا وأدمغتنا. يعتقد بعض الخبراء أن البشر لديهم حاجة متأصلة للتواصل مع الطبيعة. ويرى البعض الآخر أن التواجد في الطبيعة يؤدي إلى استجابة فسيولوجية تقلل من التوتر. ويعتقد آخرون أن الطبيعة تعيد قدراتنا المعرفية، مما يؤدي إلى تقليل التوتر.4 ــ كتابة المذكرات اليوميةتعد كتابة اليوميات طريقة فعالة بشكل خاص لتقليل القلق، لأنها توفر طريقة للتعبير عن الأفكار والمشاعر. هناك عدة طرق مختلفة تعمل جيداً بشكل خاص مع القلق. الأول هو استخدام اليوميات كأداة لتحدي الأفكار والمشاعر التي يسببها القلق. اكتب كل أفكارك السلبية والهموم والمخاوف واقرأها بمجرد الانتهاء.5 ــ العلاج بالروائحتم إجراء بحث مكثف حول استخدام العلاج بالروائح لتقليل القلق. أثبت البحث فعالية زيت اللافندر كعلاج للقلق، وأن له التأثيرات نفسها، مثل الأدوية الموصوفة للقلق من دون آثار جانبية.6 ــ التقليل من تناول الكافيينوجدت دراسة أن استهلاك الكافيين يسبب القلق. ووجدت مراجعة أخرى للدراسات الحالية أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق كانوا أكثر عرضة للإصابة بالقلق والأرق، إذا كانوا يستهلكون الكافيين باستمرار.7 ــ كن مليئاً بالطاقة طوال اليومالتغيرات في نسبة السكر في الدم الناتجة عن عدم تناول الطعام يمكن أن تسبب القلق والاكتئاب. عندما لا تكون أنماط الأكل لديك متسقة لفترة طويلة من الزمن، يمكن أن تصبح شديد الحساسية للتغيرات في نسبة السكر في الدم. هذا يخلق المزيد من القلق.8 ــ اضحكعندما تكون قلقاً، فمن الصعب أن تجد ما يضحكك. ومع ذلك، قد يكون القليل من الضحك هو ما تحتاجه للتغلب على قلقك. فالضحك يقلل من كمية هرمونات التوتر في الدم.