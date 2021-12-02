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صحة
التوقف الكلي عن شرب القهوة... هذه نتائجه
Lebanon 24
02-12-2021
|
12:00
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أعلنت الدكتورة سفيتلانا بانتشينكو، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول القهوة يوميا بكميات كبيرة يؤثر سلبا في عمل الكبد والقلب والغدة الدرقية .
وتقول الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "أنصح الجميع (كتجربة) بالتخلي عن شرب القهوة على الأقل لمدة أسبوعين. وقد يؤدي هذا إلى اضطراب إفرازات المعدة، ما يسبب سوء امتصاص البروتينات والحديد من الأطعمة. مقابل هذا تتكاثر البكتيريا المرضية في الأمعاء".
وتضيف، يحفز الكافيين عند البعض إفراز الصفراء، وهذا قد يكون جيدا أو سيئا. لأنه من جانب، هو نوع من الملينات في حالة الإمساك، أي أن تأثيره إيجابي. ولكن من جانب آخر، لا يسمح الإخلاء السريع للكتلة الغذائية للأمعاء بامتصاص جميع المواد المفيدة منها. كما أن القهوة تحفز الجهاز العصبي المركزي وترفع مستوى ضغط الدم.
وتقول، "وهذا لمن يعاني من انخفاض مستوى ضغط الدم مفيد جدا. أما بالنسبة لمن لديهم مستوى ضغط الدم طبيعي، فإن الإفراط بتناول القهوة يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".
وتضيف، "2-3 فناجين من القهوة في اليوم، يمكن أن تكون مصدرا للسيروتونين (هرمون السعادة) ويحسن المزاج. ولكن الإفراط بتناول القهوة، يؤدي إلى اضطراب النوم والتهيج واضطرابات عاطفية. والقهوة من مضادات الأكسدة. ولكن الإفراط بتناولها، يسبب إخراج المعادن من الجسم. ويجب ألا ننسى أن القهوة تسبب الإدمان".
( نوفوستي)
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