صحة

فوائد مذهلة للشوكولاتة.. تعرّف إليها

Lebanon 24
02-12-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-892884-637740832365805502.jpg
Doc-P-892884-637740832365805502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بخلاف مذاق الشوكولاتة الذي يعشقه كثيرون، لا سيما النساء، فإن لهذه المادة فوائد صحية عديدة، حيث كشفت دراسة حديثة نشرتها «التليغراف» أن تناول الشوكولاتة الداكنة يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب بمعدل 4 مرات، لأنها زاخرة بالمعادن المفيدة كالبوتاسيوم والزنك والسلينيوم. وأكدت الدراسة أيضاً أنها مفيدة للقلب والدورة الدموية والدماغ، كما أنها قد تكون مفيدة لأعراض صحية مثل البدانة وداء السكري.
واستعرضت "التليغراف" 9 فوائد أكدت أنها مثبتة علمياً، أبرزها ما يلي:
تساعد الشوكولاتة على تمدد الشرايين مما يزيد من تدفق الدم، وبالتالي تخفيف احتمالات حدوث مشاكل في الدورة الدموية.
تقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
تحد من خطر الإصابة بمرض القلب، حيث تعمل على تخفيض نسبة الكولسترول الضار وترفع نسبة النافع.
تفيد البشرة، إذ تحمي من أشعة الشمس الضارة. لكن هذا لا يعني عدم اتخاذ احتياطات للوقاية من الشمس.
تساعد في إنقاص الوزن (تناول قطعة صغيرة قبل وجبة الطعام يشعر بالشبع).
تخفض التوتر عند النساء الحوامل، وتمنحهن السعادة.
تمنع الإصابة بداء السكري. إذ تعمل مادة الكاكاو على تحسين حساسية الانسولين.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2021-12-03
02:00 | 2021-12-03
01:00 | 2021-12-03
16:00 | 2021-12-02
16:00 | 2021-12-02
14:00 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website