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صحة
فوائد مذهلة للشوكولاتة.. تعرّف إليها
Lebanon 24
02-12-2021
|
23:00
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بخلاف مذاق الشوكولاتة الذي يعشقه كثيرون، لا سيما النساء، فإن لهذه المادة فوائد صحية عديدة، حيث كشفت دراسة حديثة نشرتها «التليغراف» أن تناول الشوكولاتة الداكنة يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب بمعدل 4 مرات، لأنها زاخرة بالمعادن المفيدة كالبوتاسيوم والزنك والسلينيوم. وأكدت الدراسة أيضاً أنها مفيدة للقلب والدورة الدموية والدماغ، كما أنها قد تكون مفيدة لأعراض صحية مثل البدانة وداء السكري.
واستعرضت "التليغراف" 9 فوائد أكدت أنها مثبتة علمياً، أبرزها ما يلي:
تساعد الشوكولاتة على تمدد الشرايين مما يزيد من تدفق الدم، وبالتالي تخفيف احتمالات حدوث مشاكل في الدورة الدموية.
تقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
تحد من خطر الإصابة بمرض القلب، حيث تعمل على تخفيض نسبة الكولسترول الضار وترفع نسبة النافع.
تفيد البشرة، إذ تحمي من أشعة الشمس الضارة. لكن هذا لا يعني عدم اتخاذ احتياطات للوقاية من الشمس.
تساعد في إنقاص الوزن (تناول قطعة صغيرة قبل وجبة الطعام يشعر بالشبع).
تخفض التوتر عند النساء الحوامل، وتمنحهن السعادة.
تمنع الإصابة بداء السكري. إذ تعمل مادة الكاكاو على تحسين حساسية الانسولين.
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