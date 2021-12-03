أنشطة تساعدك على فقدان الوزن.. تعرّفي إليها

هل تعلم أنه يمكن للاعبي الشطرنج حرق ما يصل إلى 6000 سعر حراري يومياً خلال اللعب. يعتمد هذا الرقم على معدلات التنفس وضغط الدم وتقلصات العضلات قبل وأثناء المباراة.هناك الكثير من الطرق التي يوردها موقع «ليف سترونغ» لزيادة حرق السعرات الحرارية، وفي ما يلي ثمانية أنشطة تحرق من السعرات الحرارية أكثر مما نعتقد. وتحدد كمية السعرات الحرارية المحروقة عوامل عدة، مثل وزنك وعمرك وجنسك وشدة النشاط.1 - ركوب الدراجةبالتأكيد، قد تضطر إلى التوقف للحصول على ضوء أحمر أو مرور المشاة، ولكن ركوب الدراجة للعمل ليس له تأثير إيجابي على البيئة فحسب، بل يفيد محفظتك من خلال التوفير، ويحرق الكثير من السعرات الحرارية أيضاً.2 - العمل في الحديقةالعمل في الحديقة يمثل نشاطاً بدنياً جيداً، خصوصاً إذا كنت ترفع أثقالاً، وتقلب التربة حول النباتات، وتدفع عربة يدوية ثقيلة. وإذا كنت ترغب في زيادة الحرق، فتحرك بوتيرة أسرع، وركز على الحفر والسحب.3 - جهاز الرياضة الداخليفي المرة القادمة التي تكون فيها في صالة الألعاب الرياضية، قد ترغب في تخطي تمرين وإعطاء آلة الجري فرصة. بناء على وزنك وعمرك، تقول هانا فيفا المدربة الشخصية المعتمدة من NASM بولاية كاليفورنيا: إن الجري بأقصى جهد يمكن أن يحرق نحو 800 سعر حراري في الساعة.4 - غسل سيارتكغسل سيارتك يدوياً كل يوم يمنحك أيضاً فرصة لحرق بعض السعرات الحرارية. ولفائدة أكبر، ما عليك سوى زيادة سرعة حركاتك مع تبديل اليد كل بضع دقائق.5 - تنظيف المنزلللحفاظ على منزلك نظيفاً، فأنت بحاجة إلى الكثير من التنظيف والكنس والمسح والتنظيم. في حين أن النتيجة النهائية عادة ما تكون منزلاً أكثر نظافة، ويمكنك أيضاً حرق الكثير من السعرات الحرارية.6 - ممارسة اليوغايستخدم ممارسو رياضة اليوغا عدداً كبيراً من العضلات، ما يعني حرق المزيد من السعرات الحرارية.