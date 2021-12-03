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صحة
ماذا يحصل عند تناول حبة كيوي كل يوم؟
Lebanon 24
03-12-2021
|
08:00
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تصف الدكتورة آنا دروبيشيفا، خبيرة التغذية الروسية، فاكهة كيوي بأنها مادة غذائية ممتازة للوقاية من أمراض القلب.
وتشير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الكيوي فاكهة ممتازة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
ووفقا لها، أهم خاصية لهذه الفاكهة هي حرق الدهون التي تسد الشرايين.
وتقول، "الكيوي ضروري جدا لمن يعاني من اضطراب عملية التمثيل الغذائي للدهون. وهذه الفاكهة غنية بفيتامين С وحمض الفوليك وفيتامين В6، لذلك يجب تناولها للوقاية من نقص الفيتامينات. كما يحفز الكيوي إنتاج الكولاجين ويمنع ظهور الشيب المبكر. لذلك يمكن تسميته بمنتج الشباب والجمال".
وتضيف، الكيوي مفيد جدا للنساء الحوامل، لأنه يحتوي على البوتاسيوم الضروري لعمل قلب الحامل والجنين بصورة طبيعية، بالإضافة إلى أنه يساعد على امتصاص الحديد، ويقلل من احتمال الإمساك.
ولكن على الرغم من هذه الفوائد، يجب على من يعاني مشكلات في المعدة وحساسية من الحمضيات ومن له استعداد للإصابة بالإسهال، الامتناع عن تناول الكيوي.
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