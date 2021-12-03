صحة

خضروات شائعة ينبغي "تجنبها تماما" للتخلص من انتفاخ البطن!

Lebanon 24
03-12-2021 | 11:00
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قد يكون سبب انتفاخ المعدة هو تناول أطعمة معينة في نظامك الغذائي، أو عن طريق تناول الكثير من الطعام دفعة واحدة. ويؤثر انتفاخ المعدة على معظم الأشخاص في مرحلة ما من حياتهم، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية. ولكن يمكنك تجنب الشعور بالانتفاخ بمجرد إجراء بعض التغييرات البسيطة على نظامك الغذائي اليومي - بما في ذلك الخضروات التي تتناولها.

وتلعب الأطعمة التي تتناولها دورا كبيرا في تنظيم كمية الهواء داخل الجهاز الهضمي.

ويجب تجنب أنواع معينة من خضروات "فودماب" (FODMAP) بكميات كبيرة إذا كنت تصاب بألم في المعدة بانتظام.

وتُعرف أغذية "فودماب" بأنها تلك التي تحتوي على الكربوهيدرات قصيرة السلسلة التي تُمتص بشكل سيئ في الأمعاء.

وعند استقرارها في القناة الهضمية لفترات طويلة من الزمن، يسهل تخميرها بواسطة البكتيريا. وتنتج هذه البكتيريا الغاز كمنتج ثانوي لعملية التخمير، ما يؤدي إلى حبس الغازات.

وإذا كنت تعاني من آلام في المعدة في كثير من الأحيان، فعليك "تجنب تماما" تناول القرنبيط والبصل والكراث، وفقا لأخصائي التغذية الدكتور جوش أكس.

وأضافت المدربة الصحية جيليان ليفي: "غالبا ما تكون الحساسية تجاه الطعام أو عدم تحمل اللاكتوز من الأسباب الشائعة للغازات والانتفاخ. وتشمل الأطعمة التي تسبب الغازات منتجات الألبان والأطعمة المحتوية على الغلوتين (معظم الخبز والمعكرونة واللفائف والحبوب وما إلى ذلك) وأنواع معينة من الكربوهيدرات تسمى FODMAPs".

كما أن الأطعمة الغنية بالألياف هي أيضا نوع من FODMAP، وهي من أسوأ العوامل المسببة لألم الانتفاخ.

وإذا كنت تشعر بالانتفاخ في كثير من الأحيان، فقد يكون من الأفضل الابتعاد عن الأطعمة الغنية بـ FODMAP، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأطعمة التي تحتوي على الألياف.
المصدر: روسيا اليوم
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