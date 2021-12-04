هل تعاني من الاكل دون وعي؟ اليك الخطوات التي يمكن إعتمادها لحلّ هذه المشكلة

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة الأكل غير الواعي، فهم لا يستطيعون التوقف عن الأكل بشراهة أو التحكم في فرط الشهية لديهم، ما يؤدي إلى زيادة وزنهم بشكل كبير وإلى مشاكل صحية. وللتخلص من هذه المشكلة، يمكن إتباع بعض الخطوات التي نكشفها لكم تالياً.1- عدم الالتزام بحمية غذائية قاسيةإلتزام بعض الأشخاص بحمية غذائية قاسية يمكن أن يكون له رد فعل عكسي، فيزيد من شراهتهم للطعام، لذلك ينصح الخبراء بخفض كمية السعرات الحرارية في محاولة لفقدان الوزن، بدلاً من الحرمان من بعض الأطعمة.2- مواعيد ثابتة للوجباتحاولوا أن تضعوا جدولاً لمواعيد تناول للطعام، وتعدّ هذه الطريقة الأكثر فعالية مع الإلتزام تنوال ثلاث وجبات يومياً وعدم التعرض للشعور بالجوع.3- ممارسة التأمل واليوغاتحسّن ممارسة اليوغا والتأمل في تحسين سلوك الفرد، لذا تعدّ من أكثر الأنشطة التي تساعد الجسم على عدم تناول الطعام بلا وعي.4- الحفاظ على ترطيب الجسمانّ شرب كمية كبيرة من الماء على مدار اليوم يعدّ وسيلة فعالة للحد من الرغبة الشديدة والتوقف عن الإفراط في تناول الطعام.5- تناول المزيد من الأليافالألياف تزيد فترة الشعور بالشبع والإمتلاء، فهي تتحرك ببطء في الجهاز الهضمي فتنخفض تلقائياً الرغبة في تناول الطعام، وبالتالي تنخفض الشهية.6- تنظيف المطبخ من الأطعمة الدسمةعدم وجود أطعمة دسمة في المطبخ واستبدالها بأخرى صحيّة يساعد كثيراً في الحدّ من الاكل غير الواعي.7- ممارسة الرياضةمن الطبيعي أن ممارسة الرياضة بشكل جيد ويومي وممارسة الأنشطة البدنية يمنع الأكل بكميات كبيرة.8- وجبة الإفطارإياكم أن تتخلوا عن وجبة الإفطار فهي تبقيكم على المسار الصحيح وتحدّ من مخاطر تناول الطعام بشكل متأخر في وقت لاحق من اليوم.