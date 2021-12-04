18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
تجربة بسيطة مدتها 3 دقائق تحسن النظر كثيراً
Lebanon 24
04-12-2021
|
06:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجدت دراسة أجراها باحثون في كلية لندن الجامعية في بريطانيا، أن عملية بسيطة جدا، يمكن أن تحسن الرؤية المتدهورة كثيرا.
وأظهرت الدراسة أن التعرض لمدة 3 دقائق للضوء الأحمر العميق في الصباح، مرة واحدة في الأسبوع، يمكن أن يحسن الرؤية التي تنخفض بسبب التقدم بالعمر.
وبدأ الباحثون تطبيق دراستهم على الذباب والفئران، قبل أن يبدأ العمل مع المشاركين في الدراسة من البشر، وفقا لدورية "ميديكال نيوز توداي".
تحسن ملحوظ
وتراوحت أعمار مجموعة الدراسة الصغيرة للإناث والذكور من 34 إلى 70 عاماً، وقاس الباحثون التحسينات في رؤية المشاركين من خلال تسجيل تباين الألوان لديهم، أو القدرة على التمييز بين الألوان.
وكان لدى جميع المشاركين رؤية تباين ألوان طبيعية في بداية التجربة.
وتعرض بعض الأفراد لـ3 دقائق من الضوء الأحمر العميق في الصباح، والبعض الآخر في فترة ما بعد الظهر، وكان الضوء الأحمر تقريبا ضعف سطوع الإضاءة الإجمالية في منطقة الاختبار.
وتم اختبار رؤية تباين الألوان للمشاركين بعد 3 ساعات من التعرض للضوء الأحمر، ومرة أخرى بعد أسبوع واحد.
والنتيجة كانت تحسن رؤية تباين الألوان لدى المشاركين الذين تعرضوا للضوء الأحمر في الصباح بمعدل 17 بالمئة.
كيف يؤثر الضوء الأحمر؟
وقال المؤلف الرئيسي، البروفيسور غلين جيفري: "الضوء الأحمر سيقوم بالتأثير على البصر، بغض النظر عن نوعية الكائن الحي".
وأضاف: "الميتوكوندريا هي مصادر طاقة محفوظة للغاية في الخلايا.. إنها بطاريات الخلايا. ويزيد الضوء الأحمر من شحنة الميتوكوندريا ويسمح لها بزيادة إنتاجها من الطاقة الذي انخفض مع تقدم العمر أو المرض".
ووفقا للبروفيسور جيفري، توفر الميتوكوندريا في العين على وجه الخصوص بعض المزايا البحثية الفريدة: "إن الشيء العظيم في شبكية العين هو أنها تحتوي على ميتوكوندريا أكثر من أي عضو آخر، لأنها تستخدم الكثير من الطاقة. علاوة على ذلك، لديك وصول بصري سهل - يمكنك توجيه الضوء مباشرة إلى الميتوكوندريا الشبكية، وهو ما لا يمكنك فعله للميتوكوندريا في الكبد أو الكلى".
الأكثر قراءة
تطور جديد بشأن ملف بطاقات التشريج وأسعارها.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
تطور جديد بشأن ملف بطاقات التشريج وأسعارها.. ماذا يجري؟
15:49 | 2021-12-03
03/12/2021 03:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
4 أبراج تعرف الكاذب والخائن من أول نظرة.. من هي؟
Lebanon 24
4 أبراج تعرف الكاذب والخائن من أول نظرة.. من هي؟
02:48 | 2021-12-04
04/12/2021 02:48:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في فيديو من غرفة نومها: "أنا إمرأة أنا مثيرة"!
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في فيديو من غرفة نومها: "أنا إمرأة أنا مثيرة"!
02:35 | 2021-12-04
04/12/2021 02:35:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تحذّر من هذه التوقعات... إنتبهوا (صورة)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تحذّر من هذه التوقعات... إنتبهوا (صورة)
00:41 | 2021-12-04
04/12/2021 12:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا يخطف وجها رياضيا بارزا في لبنان (صورة)
Lebanon 24
كورونا يخطف وجها رياضيا بارزا في لبنان (صورة)
01:20 | 2021-12-04
04/12/2021 01:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2021-12-04
دراسة: مصابو الأمراض التحسسية محصنون ضد كورونا
11:00 | 2021-12-04
كيف تحوّر "أوميكرون"؟.. علماء يرجحون نظرية تقلب الموازين
08:00 | 2021-12-04
3 أعشاب قوية للمساعدة في مكافحة تساقط الشعر
05:00 | 2021-12-04
التعلق بالمقتنيات القديمة له دلالات نفسية... متى يتحول إلى إضطراب؟
02:00 | 2021-12-04
هل تعاني من الاكل دون وعي؟ اليك الخطوات التي يمكن إعتمادها لحلّ هذه المشكلة
16:00 | 2021-12-03
بعد حيرة طويلة... أخيراً تم اكتشاف سبب تجلط الدم النادر بعد تلقي لقاح أسترازينيكا
فيديو
محمود مغربي يطلق "حب ومشاعر".. الحب جنون
Lebanon 24
محمود مغربي يطلق "حب ومشاعر".. الحب جنون
05:35 | 2021-12-04
04/12/2021 22:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات وأكترها تطورا... تعرفوا على سيارة "Astra" الجديدة من "أوبل"! (فيديو)
Lebanon 24
من بين أجمل المركبات وأكترها تطورا... تعرفوا على سيارة "Astra" الجديدة من "أوبل"! (فيديو)
11:00 | 2021-12-02
04/12/2021 22:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات على الشفاه ومشاهد حميمة.. عبد المنعم عمايري وكندا حنا يتخطيان الحدود ويتعرضان للهجوم! (فيديو)
03:53 | 2021-12-02
04/12/2021 22:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact