صحة

الصحة العالمية: من المبكر القول بعدم فعالية اللقاحات ضد أوميكرون

Lebanon 24
04-12-2021 | 23:00
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قال مستشار مدير منظمة الصحة العالمية، بيتر سينغر، السبت، إن من المبكر الحديث عن عدم فعالية اللقاحات الحالية ضد متحورة أوميكرون.

وكشف سينغر إنه لا يمكن التأكد من أن مصدر المتحورة هو بالفعل جنوب أفريقيا، لمجرد اكتشافه هناك.

وقال إن اكتشاف هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا راجع لتقدم الطب في هذا البلد.

وكشف أن ما يقلق المنظمة أكثر هو عدد التحولات التي مر بها أوميكرون "وعدم معرفتنا بدقة لأعراضه".

وإذ نصح بدعم تعميم التطعيم في العالم، دعا سينغر لدعم الآليات الرامية لذلك قائلا: "لا يمكن لآلية كوفاكس أن توزع اللقاحات إن لم تكن متوفرة".

وتعمل الولايات المتحدة مع شركاء دوليين للتبرع بلقاحات كوفيد19 إلى العالم وإنهاء الجائحة.

ويشمل الدعم الأميركي التبرع بـ 260 مليون جرعة  إلى دول أخرى، وشراء مليار جرعة للتبرع بها لما يقرب من 100 دولة نامية، بالإضافة إلى المساهمة بـ 4 بلايين دولار لمبادرة تسهيل الوصول العالمي للقاح كوفيد19 "كوفاكس"، وهي المبادرة العالمية للتوزيع المنصف للقاحات.

وانطلقت أواخر 2020 حملة عالمية للتطعيم ضد كوفيد-19، هي الأكبر في تاريخ البشرية.

وبحلول اليوم، تلقى نصف سكان العالم اللقاح بجرعة واحدة على الأقل.

لكن فيما بدأت الدول الأغنى بإعطاء جرعة ثالثة معزِّزة، ما زال كثيرون في البلدان الأفقر بانتظار تلقي الجرعة الأولى.
المصدر: الحرة
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