"العلكة" تواجه كورونا.. سلاح جديد في معركة الوباء

كشفت دراسة جديدة، أجراها علماء من جامعة بنسلفانيا، عن مفاجاة سارة، مفادها؛ أنّ العلكة التي تحتوي على الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2)، بإمكانها الحدّ من عدوى فيروس كوفيد-19.وقال العلماء في دراستهم المنشورة حديثًا في دورية "موليكيولار ثيرابي" إن العلكة المغطاة ببروتين نباتي تعمل بمثابة "مصيدة" للفيروس؛ مما يقلل من الحمل الفيروسي في اللعاب ويحتمل أن يحد من انتقال العدوى.يقول قائد الدراسة، هنري دانييل من كلية طب الأسنان بجامعة بنسلفانيا إن فيروس كورونا يتكاثر في الغدد اللعابية، وعندما يعطس شخص مصاب أو يسعل أو يتحدث، يخرج بعض من هذا الفيروس ويصل إلى آخرين"."توفر هذه العلكة فرصة لتحييد الفيروس في اللعاب، مما يمنحنا طريقة بسيطة لتقليل مصدر انتقال المرض."الحدّ من العدوىفي رحلة اختبار العلكة، قام الفريق بتطوير الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) في النباتات، مقترنًا بمركب آخر يُمكّن البروتين من عبور الحواجز المخاطية ويُسهل الارتباط، ثم تم دمج المادة النباتية الناتجة في أقراص العلكة بنكهة القرفة.وكشفت العينات التي تم الحصول عليها من مسحات البلعوم الأنفي من مرضى مصابين بفيروس كورونا مع اللثة، أنّ البروتين الحالي يمكن أن يحيّد الفيروس.