صحة

آلام في الجسم ودوار.. طبيب مُصاب بـ"أوميكرون" يشرح أعراض المرض ويُطمئن!

Lebanon 24
05-12-2021 | 00:30
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وصف طبيب هندي أعراض "أوميكرون" بدقة ووجه رسالة طمأنة بشأن خطورة المتحور، وذلك بعدما ثبتت إصابته بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.

 

والطبيب صاحب الـ46 عاما، واحد من 4 أشخاص اكتشفت السلطات الصحية في الهند إصابتهم بالمتحور الجديد، ولا يزال في العزل بمستشفى في مدينة بنغالور جنوبي البلاد كإجراء احترازي، بعد تشخيص حالته في 22 تشرين الثاني الماضي، وفقا لصحيفة "خليج تايمز".

 

وقال الطبيب إن الأعراض التي شعر بها تشمل آلاما في الجسم وقشعريرة ونوبة دوار، وارتفعت درجة حرارته إلى 38.5 بعد 3 أيام من نتيجة الاختبار الإيجابية، فيما لم يكن يعاني صعوبات في التنفس، وكانت مستويات الأكسجين في الدم طبيعية عند حوالي 95.

 

لكنه يشعر بأنه "بخير تماما"، وصرح بشكل قاطع أن "المتحور الجديد أوميكرون لا يهدد الحياة".

 

ولا يعرف الطبيب حتى الآن مصدر العدوى التي تلقاها، لأنه لم يسافر إلى أي من الدول التي أبلغت عن المتحور الجديد، الذي أثار قلقا عالميا.

 

من جهة أخرى، وجه الطبيب نصيحة للجميع بـ"التزام الهدوء"، والخضوع لفحص فوري في حال ظهور أي من أعراض كورونا، والعزل الذاتي وتلقي العلاجات اللازمة في حال ثبوت الإصابة.

 

وسجلت الهند حتى الآن 4 إصابات بمتحور "أوميكرون"، في حين يقترب العدد الكلي لإصابات كورونا في البلاد من 35 مليونا، توفي من بينهم حوالي 470 ألف شخص.

 

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