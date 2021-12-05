باحثة من مكتشفي أوميكرون:اطمئنوا المتحور قد يختفي بنفسه

منذ ظهور متحور أوميكرون الجديد من كورونا، تصاعدت الدعوات إلى أخذ الحيطة والحذر، فضلا عن العودة إلى الإجراءات الواقية من انتقال العدوى.



فيما دعت منظمة الصحة العالمية إلى التريث وعدم الهلع، مؤكدة أن اللقاحات ضد فيروس كورونا، لا تزال فعالة في مواجهة الضيف الثقيل!

قد يختفي من تلقاء نفسه

أما المفاجأة، فأتت من قبل إحدى الباحثات التي كانت ضمن الفريق الذي اكتشف السلالة المستحدثة في جنوب إفريقيا. فقد رجحت الخبيرة حورية تجالي، أن يختفي أوميكرون بنفسه، ووحده.



وأوضحت بحسب ما نقلت صحيفة "ليكسبريس" الفرنسية أن هذا الفيروس يحتوي على العديد من الطفرات التي يعتبرها جزء من المجتمع العلمي غير مستقرة، وبالتالي قد يختفي من تلقاء نفسه!