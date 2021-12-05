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صحة
الوجبات الليلية.. هل تؤثّر في بشرتك؟
Lebanon 24
05-12-2021
|
23:30
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إذا كنت تعتقد أن التأثير الجانبي الوحيد لوجباتك الخفيفة في منتصف الليل هو السعرات الحرارية الإضافية التي تضيفها إلى مدخولك اليومي، فهناك بعض الأخبار الأخرى عليك وضعها في الاعتبار. فوفقاً لجيسون إيمير طبيب الأمراض الجلدية المعتمد من مجلس الإدارة في لوس أنجلوس، فإن الانغماس في تناول وجبة خفيفة في منتصف الليل أو تناول الطعام قبل الأوان لا يساهم فقط في انتفاخ الوجه، بل قد يجعلك أيضاً أكثر عرضة لشيخوخة الجلد وتلف الجلد وحتى سرطان الجلد بحسب ما أورده موقع realsimple.
"الوجبات الثقيلة قبل النوم يمكن أن تضعف الإنزيم الذي يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية"، وفق ستيوارت كابلان دكتوراه في الطب، طبيب الأمراض الجلدية. وأيدت ذلك دراسة أجراها مركز ساوث ويسترن الطبي التابع لجامعة تكساس.
يقول الدكتور إيمير: "بالإضافة إلى عامل الأشعة فوق البنفسجية، فقد ثبت أن تناول الطعام قبل النوم (خصوصاً أي شيء يحتوي على السكر) يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم، ويخلق التهاباً، ما يؤدي إلى تفاقم أعراض مثل حب الشباب والاكزيما".
ماذا نأكل ومتى؟
يقول الدكتور كابلان: "كلما كانت الوجبة أثقل، فإنه يجب عليك الانتظار لفترة أطول قبل الذهاب إلى الفراش. أوصي بساعتين على الأقل، وهي المدة التي يحتاجها جسمك لهضم معظم الطعام. يجب ألا تذهب إلى الفراش منتفخاً وشبعان".
ـ أسوأ الأطعمة المسببة للمشكلات هي منتجات الألبان، والشوكولاتة، والأطعمة المقلية، وأي شيء يحتوي على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، حيث ثبت أنه يزيد من إنتاج الدهون أثناء الليل ويساهم في انتشار الحبوب.
ـ إذا كنت مضطراً إلى تناول وجبة خفيفة، فإن أطباء الأمراض الجلدية ينصحون بأنه يجب عليك التمسك بالأطعمة العضوية وغير المصنعة، مثل الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة.
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