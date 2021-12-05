صحة

الوجبات الليلية.. هل تؤثّر في بشرتك؟

Lebanon 24
05-12-2021 | 23:30
A-
A+
Doc-P-893883-637743512890505960.jpg
Doc-P-893883-637743512890505960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إذا كنت تعتقد أن التأثير الجانبي الوحيد لوجباتك الخفيفة في منتصف الليل هو السعرات الحرارية الإضافية التي تضيفها إلى مدخولك اليومي، فهناك بعض الأخبار الأخرى عليك وضعها في الاعتبار. فوفقاً لجيسون إيمير طبيب الأمراض الجلدية المعتمد من مجلس الإدارة في لوس أنجلوس، فإن الانغماس في تناول وجبة خفيفة في منتصف الليل أو تناول الطعام قبل الأوان لا يساهم فقط في انتفاخ الوجه، بل قد يجعلك أيضاً أكثر عرضة لشيخوخة الجلد وتلف الجلد وحتى سرطان الجلد بحسب ما أورده موقع realsimple.
"الوجبات الثقيلة قبل النوم يمكن أن تضعف الإنزيم الذي يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية"، وفق ستيوارت كابلان دكتوراه في الطب، طبيب الأمراض الجلدية. وأيدت ذلك دراسة أجراها مركز ساوث ويسترن الطبي التابع لجامعة تكساس.
يقول الدكتور إيمير: "بالإضافة إلى عامل الأشعة فوق البنفسجية، فقد ثبت أن تناول الطعام قبل النوم (خصوصاً أي شيء يحتوي على السكر) يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم، ويخلق التهاباً، ما يؤدي إلى تفاقم أعراض مثل حب الشباب والاكزيما".
ماذا نأكل ومتى؟
يقول الدكتور كابلان: "كلما كانت الوجبة أثقل، فإنه يجب عليك الانتظار لفترة أطول قبل الذهاب إلى الفراش. أوصي بساعتين على الأقل، وهي المدة التي يحتاجها جسمك لهضم معظم الطعام. يجب ألا تذهب إلى الفراش منتفخاً وشبعان".
ـ أسوأ الأطعمة المسببة للمشكلات هي منتجات الألبان، والشوكولاتة، والأطعمة المقلية، وأي شيء يحتوي على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، حيث ثبت أنه يزيد من إنتاج الدهون أثناء الليل ويساهم في انتشار الحبوب.
ـ إذا كنت مضطراً إلى تناول وجبة خفيفة، فإن أطباء الأمراض الجلدية ينصحون بأنه يجب عليك التمسك بالأطعمة العضوية وغير المصنعة، مثل الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:06 | 2021-12-06
23:00 | 2021-12-05
16:00 | 2021-12-05
14:00 | 2021-12-05
12:00 | 2021-12-05
10:00 | 2021-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website