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صحة
هل تعاني من مشاكل الجهاز الهضمي؟... ابتعد عن تناول الموز
Lebanon 24
06-12-2021
|
14:00
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أعلنت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الموز قد يشكل خطورة لمن يعاني من مشكلات صحية في الجهاز الهضمي.
وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن تناول الموز مفيد للأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة، لتقليل حموضتها والشعور بالحرقة. ولكن في حالة إلإصابة بأمراض معوية، من الأفضل الامتناع عن تناوله.
ووفقا لها، يحتوي الموز الأخضر غير الناضج، على نسبة عالية من الصوديوم، ما يجعله مادة مدرة للبول.
وتقول، "وأما الموز الناضج فله تأثير ملين، لذلك في حالة اضطراب الأمعاء أو في فترة تفاقم أمراض الجهاز الهضمي، يصبح الموز ضارا، ويمكن أن يسبب الانتفاخ وكثرة الغازات".
وتضيف الخبيرة، توفر موزة واحدة طاقة للتدريب أو العمل البدني الشاق لمدة ساعة. وتزداد السعرات الحرارية التي يعطيها الموز المجفف بمقدار خمس مرات مقارنة بالموز الطازج.
( نوفوستي)
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