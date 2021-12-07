الغضب قد يؤدي إلى السكتة الدماغية.. سيطر على أعصابك بهذه الطرق

لا يمكن أن يؤثر الغضب على العلاقات الاجتماعية فحسب، بل على صحتك أيضًا، يقول باحثون من جامعة أيرلندا إن الغضب أو الاضطراب العاطفي قد يؤدي إلى السكتة الدماغية، وهي سبب عالمي رئيسي للوفاة أو الإعاقة.في دراسة نشرت في مجلة القلب الأوروبية حسب موقع "healthsite"، سلط الباحثون الضوء على أن ما يقرب من 7500 شخص يعانون من سكتة دماغية كل عام في أيرلندا ويموت حوالي 2000 منهم، وذكروا أن الآلاف من الأشخاص يعانون من إعاقات نتيجة الإصابة بسكتة دماغية في البلاد.كجزء من الدراسة العالمية، قام فريق البحث بقيادة فريق NUI Galway بتحليل 13462 حالة من السكتة الدماغية الحادة في 32 دولة ، بما في ذلك أيرلندا، وعانى هؤلاء المرضى من السكتة الدماغية الإقفارية - وهي أكثر أنواع السكتة الدماغية شيوعًا ، والتي تحدث عندما تسد جلطة دموية أو تضيق الشريان المؤدي إلى الدماغ.وأظهرت النتائج أن واحدًا من كل 11 ناجًا من السكتات الدماغية عانى من فترة من الغضب أو الانزعاج في الساعة التي سبقت ذلك ، في حين أن واحدًا من كل 20 مريضًا شارك في مجهود بدني شديد.على الرغم من أنه من الصعب التنبؤ بموعد حدوث السكتة الدماغية، ركزت الدراسات السابقة حول أسباب السكتة الدماغية على حالات التعرض المتوسطة والطويلة المدى، مثل ارتفاع ضغط الدم أو السمنة أو التدخين.ووجد الباحثون أن الغضب أو الاضطراب العاطفي مرتبط بزيادة قدرها 30٪ تقريبًا في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية خلال ساعة واحدة بعد النوبة - مع زيادة أكبر إذا لم يكن لدى المريض تاريخ من الاكتئاب.قالت الدكتورة ميشيل كانافان، مؤلفة الورقة البحثية واستشارية السكتات الدماغية في مستشفيات جامعة غالواي: "إن أولئك المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يجب أن يتجنبوا المجهود البدني الثقيل، مع تبني أسلوب حياة صحي من التمارين المنتظمة.أفضل الطرق للوقاية من السكتة الدماغية هي الحفاظ على نمط حياة صحي ، وعلاج ارتفاع ضغط الدم وعدم التدخين، بالإضافة إلى ذلك ، حذر من أن نوبة من الغضب أو الانزعاج أو فترة من المجهود البدني الشديد قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية على المدى القصير، كما وجد في الدراسة.فيما يلي بعض النصائح المفيدة للتحكم في الغضب التي اقترحتها Mayo Clinic.-فكر قبل أن تتحدث عندما تكون غاضبًا-بمجرد أن تهدأ عبر عن غضبك بطريقة حازمة-إذا كنت تجد صعوبة في التحكم في غضبك، اذهب للمشي السريع أو الجري أو مارس أنشطة بدنية ممتعة.-خذ لحظات قليلة من الهدوء-استخدم الفكاهة للتخلص من التوتر، ولكن تجنب السخرية ،-عندما تندلع أعصابك، مارس مهارات الاسترخاء مثل تمارين التنفس العميق-إذا بدا أن غضبك خارج عن السيطرة، فاطلب المساعدة في حل مشاكل الغضب.