صحة

5 طرق للوقاية من مرض الزهايمر

Lebanon 24
07-12-2021 | 05:00
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تعد صحة الدماغ واحدة من أهم الموضوعات في عالم الطب، ومع تقدم العمر، يصاب المزيد من الناس بالخرف، وهو فئة من اضطرابات الدماغ التقدمية التي تشمل مرض الزهايمر، وأكد جراح الأعصاب الدكتور سانجاي جوبتا، بحسب ما نشره موقع "eatthis"، فإن هناك خمس طرق مدعومة علميًا لتقليل خطر الإصابة بالخرف وتعزيز صحة الدماغ.

1 - ممارسة الرياضة
التمرين المنتظم هو أهم شيء يمكنك القيام به لصحة الدماغ، فالتمرينات الهوائية والقوة ليست مفيدة للجسم فحسب، بل إنها أفضل للدماغ، وتمنع تقلبات الجلوكوز والأنسولين الدراماتيكية في الدم والتي تزيد من خطر الإصابة بالخرف، كما  تساعد التمارين أيضًا في تقليل الالتهاب، وهذا أمر بالغ الأهمية في الوقاية من الخرف.

2  - تناول نظام غذائي صحي
تناول نظام غذائى صحى مفيد للقلب وللدماغ يمكن أن تقلل من خطر الإصابة باضطراب خطير تدمر العقل، بما في ذلك مرض الزهايمر، لذا يجب تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة والمزيد من الفواكه والخضروات.

3 -  السكريات
تخلص من روتينك اليومي من الأطعمة المضاف إليها السكر، وجدت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم لديهم معدل أسرع من التدهور المعرفي من أولئك الذين لديهم سكر دم طبيعي.

4  - الحصول على قسط كافٍ من النوم
يقوم الدماغ باستمرار "بدورة التنظيف" في الليل، حيث يأخذ الدماغ التجارب التي مررت بها على مدار اليوم ويوحدها في الذاكرة، ويزيل السموم التي يمكن أن تؤدي إلى الخرف، وشدد على الحصول على قسط كافٍ من النوم من 7 إلى 9 ساعات في الليلة، إذا كنت تحلم في الصباح قبل أن تستيقظ، فهذه علامة جيدة على أن عقلك قد مر بدورة التنظيف الذاتي.

5  - التفاعل الاجتماعي
التفاعل الاجتماعي هو مؤشر رئيسي لتكوين الخلايا العصبية، أو تكوين خلايا دماغية جديدة ، مما يقلل من خطر الإصابة بالخرف.
المصدر: اليوم السابع
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