من هي الفئة العمرية الأكثر إصابة بكورونا؟

قال مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، اليوم الثلاثاء، إن الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 14 عامًا يمثلون الآن أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 المبلغ عنها في المنطقة.كما جادل المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، الدكتور هانز كلوغه، بأن اللقاح الإجباري يجب أن يكون "الملاذ الأخير على الإطلاق"، وقال إن وفيات كوفيد -19 لا زالت "أقل بكثير من الذروة السابقة"، لكنه قال إن حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا تضاعفت في الشهرين الماضيين في المنطقة التي تضم 53 دولة وتمتد إلى وسط آسيا.وشدد على التهديد المستمر من متحور دلتا واسع الانتشار، وأشار إلى أن المتحور الجديد أوميكرون يمثل حتى الآن 432 حالة مؤكدة في 21 دولة في المنطقة.وجاء حديثه للصحفيين من مقر منظمة الصحة العالمية في أوروبا بكوبنهاغن، حيث قال: "لا يزال متحور دلتا هو السائد في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى، ونحن نعلم أن لقاحات كوفيد-19 لا تزال فعالة في الحد من الأعراض الشديدة والوفيات الناجمة عنه. لم يتضح بعد كيف وما إذا كان أحدث متحور للفيروس المثير للقلق، أوميكرون، سيكون أكثر قابلية للانتقال، أو أكثر أو أقل خطورة".