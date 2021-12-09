لمحبي الشوكولاته.. اليكم هذه الدراسة

أظهرت دراسة جديدة أن تناول ألواح صغيرة من الشوكولاتة الداكنة عدة مرات في اليوم يساعد على تحسين المزاج ويمنحك شعوراً بالسعادة.ووجد باحثون في جامعة سيؤول الوطنية بكوريا الجنوبية أن البالغين الأصحاء الذين يأكلون 30 غراماً من الشوكولاتة الحاوية على نسبة 85% من الكاكاو في اليوم على ثلاث مرات كانوا أكثر سعادة من الذين تناولوا شوكولاتة مع نسبة أقل من الكاكاو، أو لم يتناولوا الشوكولاتة على الإطلاق.ويعتقد الباحثون أن تحسن المزاج يرتبط بتغيرات ميكروبية في الأمعاء من تناول الشوكولاتة، لكن هذه الفوائد تقتصر على تناول الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة 85% من الكاكاو، وليس الشوكولاتة العادية أو شوكولاتة الحليب.ووجدت الدراسة أن استهلاك الشوكولاتة الداكنة قلل من المزاج السلبي لدى الأشخاص الذين تناولوا شوكولاتة حاوية على نسبة 85% من الكاكاو، دون أن يظهر هذا التأثير على الذين تناولوا شوكولاتة حاوية على نسبة 70% من الكاكاو.وكشفت الفحوصات أن أفراد المجموعة الأولى (الذين تناولوا شوكولاتة حاوية على 85% من الكاكاو) لديهم نسبة أعلى من البلاوتيا، وهي نوع من بكتيريا الأمعاء ترتبط بتغييرات إيجابية في المزاج.ويقول الباحثون إن الشوكولاتة الداكنة الحاوية على نسبة عالية من الكاكاو أفضل للصحة لأنها تحتوي على نسبة اقل من السكريات والدهون، والإضافات الأخرى مثل الملونات وزيت النخيل.ويحتوي الكاكاو المستخدم في صنع الشوكولاتة على نسبة عالية من الألياف والحديد، والمكونات الكيماوية الموجودة في النباتات والمعروفة بقدرتها على تعزيز نظام المناعة، وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان والخرف والتهاب المفاصل وأمراض القلب والسكتة الدماغية.وحتى الآن لا يعرف سوى القليل حول التأثيرات العاطفية لتناول الشوكولاتة الداكنة بشكل يومي، وهذه هي الدراسة الأولى التي تعطي دليلاً على أن استهلاك الشوكولاتة الداكنة بشكل يومي يؤثر على الحالة النفسية والصحية للإنسان، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.