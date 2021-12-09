صحة

خصوبة الرجال في خطر.. وهذا هو السبب!

Lebanon 24
09-12-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-895096-637746378280431406.png
Doc-P-895096-637746378280431406.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ارتبطت وسائل التدخين التقليدية بالضعف الجنسي وأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن دراسة حديثة أظهرت وجود ارتباط مماثل بين مستخدمي السجائر الإلكترونية.

 

وبحسب الدراسة التي نُشرت قبل أيّام في "المجلة الأميركية للطب الوقائي" وأجراها باحثون من جامعتي بجامعة نيويورك وجونز هوبكنز، فإن الرجال بين أن الرجال بين 20 و65 عامًا الذين يدخنون السجائر الإلكترونية أكثر من مرتين (2.4 مرة) هم الأكثر عرضة للإصابة بضعف الانتصاب.

 

ويقول الباحثون إنهم وجدوا أنّ استخدام السجائر الإلكترونية يرتبط بضعف الانتصاب، بصرف النظر عن عوامل العمر والأمراض القلبية، ومخاطر الضعف الجنسي الشائعة، مشيرين إلى أنّ واحد من كل 5 رجال يتأثر بالضعف الجنسي، بسبب استخدام السجائر الإلكترونية.

 

مخاطر السجائر الإلكترونية

من جانبه، يقول عمر الشهاوي، أستاذ مساعد بكلية الطب في جامعة نيويورك والمؤلف الرئيسي للدراسة: "بالنظر إلى أن العديد من الأشخاص يستخدمون السجائر الإلكترونية كشكل من أشكال الحدّ من أضرار التدخين أو لمساعدتهم في الإقلاع عن التدخين، كنا بحاجة إلى التحقيق الكامل في العلاقة بين منتجات السجائر الإلكترونية وضعف الانتصاب، والآثار المحتملة على الصحة الجنسية للرجال".

 

ويضيف: "تؤكد النتائج التي توصلنا إليها على الحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لتحديد سياق نمط استخدام السجائر الإلكترونية الأكثر أمانًا نسبيًا من التدخين".

 

ويتابع موضحًا: "تحليلاتنا تأخذ في الاعتبار تاريخ تدخين السجائر للمشاركين، بما في ذلك غير المدخنين للسجائر، لذلك استخدام السجائر الإلكترونية بشكل يومي قد يتسبب في احتمالات أعلى لضعف الانتصاب بغض النظر عن تاريخ التدخين".

 

واستعان فريق البحث ببيانات من دراسة التقييم السكاني للتبغ والصحة، وهي دراسة تمثيلية على الصعيد الوطني شملت 45971 من البالغين الأميركيين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، والتي تدرس مختلف سلوكيات استخدام التبغ والنتائج الصحية.

 

بينما اقتصرت الدراسة الجديدة على فحص عينة كاملة مكونة من نحو 14 ألف من الذكور وصنف المشاركين بين مستخدمين سابقين وحاليين، بكل عرضي أو يومي.

 

ويقول الشهاوي، إن المرحلة التالية من البحث ستتركز على محاولة الوصول لفهم أفضل عن أنواع السجائر الإلكترونية التي لها ارتباط أقوى من غيرها بضعف الانتصاب، وما إذا كان الضعف الجنسي يمكن علاجه مع التوقف عن استخدامها.

 

المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2021-12-09
02:00 | 2021-12-09
23:04 | 2021-12-08
23:00 | 2021-12-08
16:00 | 2021-12-08
14:00 | 2021-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website