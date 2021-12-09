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صحة
مادة مفيدة لمن هم فوق الـ50 عاما
Lebanon 24
09-12-2021
|
14:00
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كشف علماء جامعة نورثمبريا البريطانية، أفضل المكملات الغذائية للأشخاص الذين تجاوز عمرهم الخمسين عاما.
وتشير صحيفة Daily Express، إلى أنه وفقا للعلماء، تعتبر أحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة، أفضل مكمل غذائي للأشخاص الذين بلغ عمرهم 50 عاما وأكثر. وهذه الأحماض موجودة بكمية كبيرة في زيت السمك وبصورة خاصة في كبد سمك القد.
ويعتقد العلماء، أن لأحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة، الموجودة في زيت السمك، خصائص مفيدة ضرورية لعمل القلب بصورة طبيعية.
ووفقا لهم، "أظهرت نتائج الدراسات، أن أحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة يمكنها تخفيض مستوى الدهون الثلاثية في الدم، ورفع مستوى الكوليسترول الجيد، ومستوى ارتفاع ضغط الدم".
ويشير الباحثون، إلى أن زيت السمك يحسن تدفق الدم إلى الدماغ خلال النشاط الفكري ويؤثر في بعض جوانب التفكير لدى الشباب. وهذه الخصائص مهمة جدا خاصة لمتوسطي العمر وكبار السن. لأنه بفضل تناول زيت السمك يلاحظ تحسن تدفق الدم إلى الدماغ، ما يمنع الخرف والتدهور العام في وظائف الدماغ.
(نوفوستي)
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