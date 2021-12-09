"مختلف تمامًا عن دلتا"... طبيبة تكشف عن أعراض محددة لمتحور "أوميكرون"

تكتسب حالات متحور "أوميكرون" زخمًا في جميع أنحاء العالم ولا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن المتحور الجديد، مثل مدى توفير اللقاحات الحالية للحماية، على الرغم من أن المؤشرات المبكرة مشجعة. كما تختلف طبيعة الأعراض أيضًا.قالت الدكتورة أنجليكا كوتزي، رئيسة الجمعية الطبية لجنوب أفريقيا: "هذا مختلف تمامًا عن دلتا".وأشارت إلى أن المصابين بمتحور "أوميكرون" لم يعانوا من فقدان حاسة التذوق والشم أو الحاجة إلى الأكسجين الإضافي أو زيادة معدل ضربات القلب، التي لاحظها الأطباء لدى المرضى المصابين بمتحور "دلتا".