تشقّق الشفاه.. أسباب وطرق علاجه

الجلد الجاف أو المتقشر أو المتشقق على الشفاه أمر شائع في الطقس البارد، ولكن يمكن أن يحدث في أي وقت من السنة ولأي شخص. تقول أودري كونين طبيبة الأمراض الجلدية لموقع "ليف سترونغ" إنه "عندما تكون الشفاه جافة جداً، يبدأ التشقق والتقشير المؤلم"، يحدث ذلك لأسباب عدة:1 - أحوال الطقستقول الدكتورة كونين: "سبب تشقق الشفاه في الطقس البارد هو الظروف البيئية التي تؤدي إلى الجفاف". بمعنى آخر، يمكن للهواء الشتوي الجاف أن يستنزف الرطوبة من شفتيك، ويتركهما جافتين. يمكن أن تكون الشمس هي السبب أيضاً، وفقاً للأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية (AAD). يمكن أن يؤدي التلف الناتج عن أشعة الشمس إلى جفاف شفتيك ويؤدي إلى تشققهما وتقشيرهما.2 - الجفافيمكن أن يحدث الجفاف المميز للشفاه المتشققة أيضاً إذا لم تحافظي على ترطيب جسمك جيداً. من آثار الجفاف جفاف الجلد الذي يمتد إلى بشرة شفتيك.3 - الحساسية لبعض المنتجاتقد يكون الأمر غير منطقي، ولكن قد يكون السبب وراء ذلك هو أحمر الشفاه، حيث إن "مكون البروبيل غاليت في أحمر الشفاه يمكن أن يسبب حساسية من التلامس"، كما تقول الدكتورة كونين. إذا بدأت في استخدام أحمر شفاه جديداً، ولاحظت أن شفتيك أصبحتا أكثر جفافاً من المعتاد، فقد ترغبين في التوقف عن استخدام هذا المنتج.4 - يمكن أن يكون معجون أسنانك سبباً أيضاًتقول الدكتورة كونين إن بعض المعاجين تحتوي على مكونات الجوازولين أو كبريتات لوريل الصوديوم، والتي يمكن أن تسبب حساسية التلامس أو تهيج الجلد. وتوصي بالتحقق من ملصق المكونات، خصوصاً إذا بدأت في استخدام معجون أسنان جديد مؤخراً.5 - المهيّجات في الغذاءإن الصبغة الحمراء أو نكهة القرفة المستخدمة في الحلوى، وأقراص الاستحلاب، والعلكة، وغسول الفم، يمكن أن تتسبب أيضاً في تشقق الشفاه. يمكن لعصير الحمضيات أن يهيج شفتيك ويسبب ردة فعل تشبه تشقق الشفاه.الفازلينـ إذا كان سبب تشقق الشفاه شيئاً ما تحت سيطرتك، مثل منتج معين تستخدمينه أو طعام تتناولينه، فيمكنك حل المشكلة عن طريق تجنب المهيجات.إذا كانت أعراضك ناتجة عن مكملات فيتامين أ أو ب 12 التي تتناولينها، فتحدثي إلى طبيبك أو اختصاصي التغذية حول كيفية تعديل جرعتك، أو ما إذا كان يمكنك التبديل إلى طريقة تناول مختلفة (مثل الحقن، على سبيل المثال).وإذا كنت تعتقدين أنك قد تكونين مصابة بحالة طبية، فتحدثي إلى طبيبك حول خطوات العلاج المناسبة وأفضل طريقة للتعامل مع الأعراض.ـ وفقاً للدكتورة كونين، فإن أفضل شيء للشفاه المتشققة هو المرطبات مثل الفازلين. قد تساعد مرطبات الشفاه بشمع العسل أيضاً.ـ يمكنك أيضاً تجربة تشغيل جهاز ترطيب الهواء في المنزل "لأنه يسمح بإعادة الرطوبة إلى الهواء، ويساعد على منع تشقق الشفاه وشفائها".ـ إذا كان الجفاف وراء شفتيك الجافتين، فحاولي الحصول على المزيد من الماء في يومك (خصوصاً إذا كنت تمارسين الرياضة).