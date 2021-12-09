غلاف السوشي الأسود قد يكون فعالاً ضد كورونا؟ اليكم آخر الأبحاث





فقد كشفت مجلة Marine Drugs أن مادة "رهامان سلفات" (rhamnan sulfate) سوداء اللون والمستخدمة في تغليف السوشي تقاوم بشكل فعّال الفيروس. ينتشر طعام السوشي الياباني الشهير في كل أنحاء العالم، إذ يحتوي على مكونات بحرية يضاف إليها الأرز ومكونات أخرى، لكن بالإضافة إلى طعمها اللذيذ قد يكون لأحد مكونات هذه الوجبة فائدة في مقاومة فيروس كورونا.فقد كشفت مجلة Marine Drugs أن مادة "رهامان سلفات" (rhamnan sulfate) سوداء اللون والمستخدمة في تغليف السوشي تقاوم بشكل فعّال الفيروس.

واختبر باحثون من معهد Rensselaer Polytechnic Institute مادة Polysaccharide الموجودة في الطحالب، لاكتشاف فعاليتها في مقاومة كورونا، خصوصاً أنها أثبتت فعاليتها ضد العدوى الفيروسية لالتهاب الدماغ الياباتي.

تحييد الفيروس

إلى ذلك، وبعد إجراء تجارب علمية أظهرت النتائج أن كبريتات رامنان المستخرجة من مسحوق الطحالب الأحادية النيتروجين Monostroma nitidum ترتبط بشكل فعّال ببروتين فيروس كورونا وتثبط قدرته على الالتصاق والاختراق في الخلايا، وتمنع عمليات التحويل والنقل.

وفي التجارب التي أجريت على مزارع الخلايا، نجح كذلك في تحييد فيروس كاذب في المختبر، بما في ذلك متغير مع مجموعة من الطفرات المميزة لسلالة دلتا.