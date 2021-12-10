عصير البرتقال والملح.. وصفة طبيعية للتخلص من السعال

مع دخولنا في فصل الشتاء أصبحت الإصابة بالرشح غالبًا ما يرافقها السعال الشديد، وهو ما يعطي شعورًا بالاحتقان وحكة في الحلق ويجعل من الصعب النوم ليلا.



والمشكلة أن العدوى سرعان ما تنتقل إلى بقية أفراد الأسرة، وتصبح المضادات الحيوية الخيار الأسرع للشفاء. ومع ذلك، ينصح أخصائيو العلاج الطبيعي باختيار المواد الطبيعية للتخلص من هذا السعال المزعج، سيتم العلاج ببطء قليلا ولكن نتائجه رائعة.

ويؤكد هؤلاء الأخصائيون أن هذه الوصفة ستجعلك تنامين طوال الليل، وستخفف من الشعور بالاحتقان



وستشعرين بتحسن كبير في غضون يومين أو ثلاثة، بالإضافة إلى ذلك هو لذيذ جدا إلى حد أن الأطفال لن يجدوا مشكلة في تناوله.



عليك أيضا الحصول على قسط كافٍ من الراحة وشرب العسل مع عصير الليمون والغرغرة بالملح لأنها سوف تساعد أيضا. لكن إذا استمر السعال رغم ذلك عليك بمراجعة الطبيب.