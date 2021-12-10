صحة

عصير البرتقال والملح.. وصفة طبيعية للتخلص من السعال

Lebanon 24
10-12-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-895464-637747288006042852.jpg
Doc-P-895464-637747288006042852.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع دخولنا في فصل الشتاء أصبحت الإصابة بالرشح غالبًا ما يرافقها السعال الشديد، وهو ما يعطي شعورًا بالاحتقان وحكة في الحلق ويجعل من الصعب النوم ليلا.

والمشكلة أن العدوى سرعان ما تنتقل إلى بقية أفراد الأسرة، وتصبح المضادات الحيوية الخيار الأسرع للشفاء. ومع ذلك، ينصح أخصائيو العلاج الطبيعي باختيار المواد الطبيعية للتخلص من هذا السعال المزعج، سيتم العلاج ببطء قليلا ولكن نتائجه رائعة.
ويؤكد هؤلاء الأخصائيون أن هذه الوصفة ستجعلك تنامين طوال الليل، وستخفف من الشعور بالاحتقان

وستشعرين بتحسن كبير في غضون يومين أو ثلاثة، بالإضافة إلى ذلك هو لذيذ جدا إلى حد أن الأطفال لن يجدوا مشكلة في تناوله.

عليك أيضا الحصول على قسط كافٍ من الراحة وشرب العسل مع عصير الليمون والغرغرة بالملح لأنها سوف تساعد أيضا. لكن إذا استمر السعال رغم ذلك عليك بمراجعة الطبيب.
المواد المطلوبة:
برتقالة واحدة

ملح الهملايا

طريقة الإعداد
انقعي البرتقال في ماء مالح لمدة 20 دقيقة

اقطعي الجزء العلوي من البرتقالة (حوالي 2 سم من الأعلى)

قومي بعمل ثقوب متعددة في الجزء العلوي من البرتقالة بواسطة الشوكة

رشي من نصف إلى 1 ملعقة صغيرة من الملح واتركيه يذوب ويتسرب في البرتقال

غطي البرتقالة بالجزء العلوي الذي قطعتيه وضعي البرتقال في وعاء فارغ

ضعي الوعاء المحتوي على البرتقال في قدر بخاري لمدة 15 إلى 20 دقيقة

قشري البرتقالة (سوف يمكن نزع القشر بسهولة). تناولي اللب والبرتقالة دافئة واشربي العصير الذي يتجمع في الوعاء.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2021-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2021-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2021-12-10
10:00 | 2021-12-10
05:00 | 2021-12-10
02:00 | 2021-12-10
23:00 | 2021-12-09
23:00 | 2021-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website