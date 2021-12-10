16
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
مرض "الألزهايمر"... مادة غذائية تساعد على تطوره
Lebanon 24
10-12-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكتشف العلماء، أن السكر يمكن أن يحفز تطور مرض ألزهايمر، لأن تناوله يؤثر سلبا في الوظائف الإدراكية للدماغ.
وتشير صحيفة Daily Express، إلى أن فريقا علميا برئاسة كريستوفر فورد، درس وحلل بيانات تخص 837 مرضى من مشروع مكرس لدراسة الذاكرة والشيخوخة (Rush Memory and Aging Project) بهدف تحديد العلاقة بين تناول السكر والتفكير.
واختار الباحثون هؤلاء المرضى لأن استبيان التغذية الخاص بهم كان مكتملا بالإضافة إلى أنه كان عليهم عدم التخلي عن استهلاك السكر، ولم تكن لديهم أعراض الزهايمر، واجتازوا على الأقل اختبارين للمعرفة. ومن أجل تقييم مستوى التفكر أجرى الباحثون 19 اختبارا ، كانت تهدف إلى تحديد العلاقة بين استهلاك السكر وكمية السعرات الحرارية والتفكير، والذاكرة قصيرة المدى والذاكرة الدلالية والعرضية وتحديد الزمكان وسرعة الإدراك.
واستنادا إلى نتائج هذه الاختبارات، قيّم الباحثون تأثير السكر في تطور مرض الزهايمر. واتضح لهم وجود علاقة عكسية بين استهلاك السكر والتفكير والذاكرة الدلالية والعرضية والذاكرة قصيرة المدى. وأن أولى الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر هو فقدان الذاكرة.
ومن جانب آخر أعلن العلماء قائمة بالمواد الغذائية التي تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر. ويتصدر الجوز هذه القائمة، لأنه بالذات يحتوي على مجموعة فريدة من المواد النباتية التي تعزز عمل الدماغ. ويشير العلماء، إلى أن الجوز يحتوي على مضادات الأكسدة أكثر من أي نوع آخر من المكسرات، كما أنه غني بأحماض أوميغا -3 الدهنية غير المشبعة المقاومة للالتهابات.
وينصح العلماء، بأنه من أجل الحفاظ على الصحة يجب بالإضافة إلى الجوز اتباع نظام غذائي متوسطي، خافض للضغط لإبطاء عملية التنكس العصبي MIND الذي يسمح بمكافحة تدهور عملية التفكير. كما تشمل قائمة الخبراء، بالإضافة إلى الجوز، الخضروات والثمار وزيت الزيتون والحبوب الكاملة والأسماك والفاصوليا والدواجن.
(نوفوستي)
تابع
الأكثر قراءة
انفجار كبير يهزّ مدينة صور.. مستودع يؤدي إلى كارثة والمشاهد مُرعبة (فيديو)
Lebanon 24
انفجار كبير يهزّ مدينة صور.. مستودع يؤدي إلى كارثة والمشاهد مُرعبة (فيديو)
14:26 | 2021-12-10
10/12/2021 02:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أبراج ستحصل على ترقية وزيادة راتب في العام 2022... هل أنت منها؟
Lebanon 24
3 أبراج ستحصل على ترقية وزيادة راتب في العام 2022... هل أنت منها؟
03:00 | 2021-12-10
10/12/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم الحمل.. مواليد 4 أبراج وأمنيات منسية تتحقق في بداية 2022
Lebanon 24
بينهم الحمل.. مواليد 4 أبراج وأمنيات منسية تتحقق في بداية 2022
10:10 | 2021-12-10
10/12/2021 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقلبات واضطرابات ومواجهات.. اليكم أبرز توقعات ماغي فرح للعام 2022 (فيديو)
Lebanon 24
تقلبات واضطرابات ومواجهات.. اليكم أبرز توقعات ماغي فرح للعام 2022 (فيديو)
00:30 | 2021-12-10
10/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يدفع اللبنانيين لعدم بيع الدولار.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ يدفع اللبنانيين لعدم بيع الدولار.. ما هو؟
12:34 | 2021-12-10
10/12/2021 12:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2021-12-10
ما علاقة السمنة بفيروس كورونا؟... العلماء يفكون "لغز المخاطر المرتفعة"
12:00 | 2021-12-10
الشاي الأخضر... اليكم أبرز فوائده
10:00 | 2021-12-10
القهوة قد تساعدك على التخلص من سرطان خطير
08:00 | 2021-12-10
عصير البرتقال والملح.. وصفة طبيعية للتخلص من السعال
05:00 | 2021-12-10
تشقّق الشفاه.. أسباب وطرق علاجه
02:00 | 2021-12-10
طرق تساعدك على النوم بسرعة.. تعرّف إليها
فيديو
سيارة رباعية دفع متطوّرة تغزو أسواق العالم... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة رباعية دفع متطوّرة تغزو أسواق العالم... تعرفوا إليها (فيديو)
16:00 | 2021-12-10
11/12/2021 00:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
16:00 | 2021-12-08
11/12/2021 00:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
11:00 | 2021-12-08
11/12/2021 00:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact