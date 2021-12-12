صحة

هل تعاني باستمرار من برودة القدمين.. 5 حالات صحية وراء ذلك

Lebanon 24
12-12-2021 | 02:00
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عادة ما يشعر الناس ببرودة القدمين في فصل الشتاء بسبب الطقس البارد، ولكن قد لايكون السبب الوحيد الكامن وراء هذه الحالة، هو الطقس البارد، خاصة مع استمرار هذه الحالة رغم ارتداء الجوارب الدافئة، فقد تكون علامة على وجود مشكلة صحية أخرى، وفقًا لتقرير صحية "نيويورك بوست" الأميركية.

قصور الغدة الدرقية
يعني قصور الغدة الدرقية أنها خاملة ولا تنتج ما يكفي من الهرمونات لتعمل بشكل صحيح، ويمكن أن تؤدي الغدة الدرقية غير النشطة إلى انخفاض الدورة الدموية، وانخفاض تدفق الدم إلى القدمين، ما يترتب عليه الشعور ببرودة فى القدمين.

مرض رينود
يعني مرض رينود أن جسمك يبالغ في رد فعله تجاه الطقس البارد، وهو حالة نادرة تتسبب في تضيق الأوعية الدموية في اليدين والقدمين كلما شعرت بالبرد أو التوتر، وعندما تنخفض درجات الحرارة تشعر ببرودة مثل الجليد ووخز في اليدين والقدمين، ولعل الأشخاص الذين يعيشون في المناخات الباردة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض رينود.

داء السكري
قد يؤدي مرض السكري إلى الشعور ببرودة القدمين بسبب بعض المضاعفات، والتي قد تشمل، الاعتلال العصبي المحيطي ومرض الشريان المحيطي، حيث يسببان مشاكل في تدفق الدم، ويمكن لضعف الدورة الدموية أن تجعل القدمين تشعر بالبرودة.

الإجهاد
يمكن أن يتسبب التوتر في ضخ الدم نحو القلب بعيدا عن الأطراف، وبالتالي هذا ما قد يجعلك تشعر بالبرودة في أصابع يديك وقدميك، لذلك  إذا كنت تعاني من الإجهاد وتجد صعوبة في إدارته، فاطلب نصيحة طبيبك.

ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار
ارتفاع مستويات الكوليسترول يُعيق تدفق الدم فى الأوعية الدموية، وهو ما يؤثر بدوره على الدورة الدموية فى الجسم، مثل منع تدفق الدم الكافي إلى القدمين وقد يسبب ذلك الشعور ببرودة القدمين.
المصدر: اليوم السابع
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