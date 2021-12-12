ضيق التنفس بعد التعافي من مرض كورونا... هذه هي دلالته

هل تعافيت من عدوى كورونا القاتلة؟ أنت لا تزال غير آمن، حيث يمكن أن تؤثر مضاعفات كورونا الطويلة على صحتك وتضر بأعضائك، فلا يزال بإمكان فيروس كورونا التأثير عليك بعد أن تتعافى تمامًا من العدوى.في دراسة حديثة وفقا لتقرير موقع " healthsite"، كشف الباحثون أن مرضى كورونا الذين لا يزالون يعانون من ضيق في التنفس أو يعانون من ضيق التنفس أثناء القيام بأي نوع من الأنشطة البدنية حتى بعد عام واحد من تاريخ الشفاء ، ربما يكونون قد عانوا من تلف شديد في القلب.في حديثها عن البحث، قالت الدكتورة ماريا لويزا لوشيان، مؤلفة الدراسة، مستشفى جامعة بروكسل ، بلجيكا، "يمكن أن تساعد النتائج في تفسير سبب استمرار بعض المرضى الذين يعانون من كورونا لفترة طويلة يعانون من ضيق التنفس بعد عام واحد وتشير إلى أنه قد يكون مرتبطًا بـ انخفاض في أداء القلب ".وفقًا للتقارير الأخيرة ، هناك ارتفاع مطرد في حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين المرضى المتعافين من فيروس كورونا، واشتكى بعض المرضى أيضًا من أعراض شديدة طويلة الأمد مثل ضيق التنفس ، وهو ما يسميه الخبراء Long-COVID.