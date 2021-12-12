علامات مبكرة للخرف عليك الحذر منها

حذر سيميون غولوشيكين، أستاذ العلوم البيولوجية، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، من العلامات المبكرة للخرف.وقال غولوشيكين: "يمكن أن يكون النسيان، بالإضافة إلى مجموعة من الإعاقات الإدراكية الخفيفة، مثل عدم القدرة على التركيز والتخطيط وانخفاض مستوى التفكير المجرد. في الوقت الحالي هناك نقاش مفاده أن ضعف السمع يمكن أن يكون عارضا لمرض ألزهايمر".وأكد غولوشيكين أن أسباب الخرف يمكن أن تكون الاضطرابات العصبية التنكسية وإصابات الرأس وعدوى معينة واضطرابات التمثيل الغذائي ونقص فيتامينات معينة، وأضاف: "إن مرض ألزهايمر وتصلب الشرايين الدماغي هما أكثر الأسباب شيوعاً لهذه المتلازمة".