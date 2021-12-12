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صحة
علامات مبكرة للخرف عليك الحذر منها
Lebanon 24
12-12-2021
|
08:00
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حذر سيميون غولوشيكين، أستاذ العلوم البيولوجية، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، من العلامات المبكرة للخرف.
وقال غولوشيكين: "يمكن أن يكون النسيان، بالإضافة إلى مجموعة من الإعاقات الإدراكية الخفيفة، مثل عدم القدرة على التركيز والتخطيط وانخفاض مستوى التفكير المجرد. في الوقت الحالي هناك نقاش مفاده أن ضعف السمع يمكن أن يكون عارضا لمرض ألزهايمر".
وأكد غولوشيكين أن أسباب الخرف يمكن أن تكون الاضطرابات العصبية التنكسية وإصابات الرأس وعدوى معينة واضطرابات التمثيل الغذائي ونقص فيتامينات معينة، وأضاف: "إن مرض ألزهايمر وتصلب الشرايين الدماغي هما أكثر الأسباب شيوعاً لهذه المتلازمة".
ووفقًا له، فإن تعلم اللغات الأجنبية والتواصل النشط سيساعدان في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف.
كما توصي منظمة الصحة العالمية بالحفاظ على مستوى معتدل من النشاط البدني، وتدريب المهارات المعرفية بانتظام من خلال الألعاب والهوايات التي تتطلب مشاركة مكثفة للذاكرة ومنطق التفكير.
المصدر:
سبوتنيك
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