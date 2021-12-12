تقنية لعلاج أعراض اضطراب الوسواس القهري قبل أن تبدأ!

يعاني حوالي واحد من كل 50 شخصًا من اضطراب الوسواس القهري OCD خلال حياتهم، وهو عبارة عن حالة يمكن أن تشمل غسل اليدين القهري والفحوصات المتكررة لإغلاق الأبواب والفرن والأفكار المقلقة المتكررة، التي يمكن عندما تتفاقم أن تجعل الشخص غير قادر على مغادرة المنزل والعمل وإقامة علاقات اجتماعية طبيعية.





التحفيز العميق

تسمح التقنية التي ابتكرها باحثون من جامعة براون في الولايات المتحدة بصعق الدماغ بنبضات كهربائية مستهدفة لتعطيل الإشارات ومنع أعراض اضطراب الوسواس القهري.



قام الباحثون بتطوير ما يسمى بـ"التحفيز العميق للدماغ"، والذي يتضمن جراحة لوضع أقطاب كهربائية في الدماغ، تم البدء في تطبيقها منذ عقود لمساعدة الأشخاص المصابين بالوسواس القهري الحاد في جميع أنحاء العالم.



إن تحفيز الدماغ الأكثر استهدافًا، يُستخدم فقط عندما تكون الأعراض على وشك البدء أو عندما تكون شديدة بشكل خاص، حيث يمكن أن يكون أكثر فعالية. كما أنه سبق أن تبين أن خفض مستوى تحفيز الدماغ وعندما يكون الوسواس القهري لدى الشخص أقل حدة كان ينطوي على آثار جانبية منها الإقبال على المخاطرة أو السرعة.



قرارات عقلانية

لكن الجديد هو أن فريق العلماء تمكن من رصد إشارات محددة تصدر من المخ، أو بعبارة أخرى موجات دماغية ذات تردد معين من منطقة "المكافأة" في الدماغ، وأنه يمكن عن طريق النبضات الكهربائية منع الخلايا الموجودة في مركز "المكافأة" في المخ من إصدار تلك الإشارات وبالتالي يتم اتخاذ قرارات عقلانية. وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية نقلًا عن مجلة "نيتشر ميديسن" الرائدة، تمكن فريق من العلماء من اكتشاف تقنية تمنح نظرة ثاقبة على إشارات الدماغ ومن ثم يمكن تشخيص الأشخاص المحتمل معاناتهم من اضطراب الوسواس القهري في مرحلة مبكرة.التحفيز العميقتسمح التقنية التي ابتكرها باحثون من جامعة براون في الولايات المتحدة بصعق الدماغ بنبضات كهربائية مستهدفة لتعطيل الإشارات ومنع أعراض اضطراب الوسواس القهري.قام الباحثون بتطوير ما يسمى بـ"التحفيز العميق للدماغ"، والذي يتضمن جراحة لوضع أقطاب كهربائية في الدماغ، تم البدء في تطبيقها منذ عقود لمساعدة الأشخاص المصابين بالوسواس القهري الحاد في جميع أنحاء العالم.إن تحفيز الدماغ الأكثر استهدافًا، يُستخدم فقط عندما تكون الأعراض على وشك البدء أو عندما تكون شديدة بشكل خاص، حيث يمكن أن يكون أكثر فعالية. كما أنه سبق أن تبين أن خفض مستوى تحفيز الدماغ وعندما يكون الوسواس القهري لدى الشخص أقل حدة كان ينطوي على آثار جانبية منها الإقبال على المخاطرة أو السرعة.قرارات عقلانيةلكن الجديد هو أن فريق العلماء تمكن من رصد إشارات محددة تصدر من المخ، أو بعبارة أخرى موجات دماغية ذات تردد معين من منطقة "المكافأة" في الدماغ، وأنه يمكن عن طريق النبضات الكهربائية منع الخلايا الموجودة في مركز "المكافأة" في المخ من إصدار تلك الإشارات وبالتالي يتم اتخاذ قرارات عقلانية.