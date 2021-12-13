صحة

دراسة جديدة.. جرعة تنشيطية من هذا اللقاح تحمي من أوميكرون

Lebanon 24
13-12-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-896240-637749311836254474.jpg
Doc-P-896240-637749311836254474.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال باحثون إسرائيليون، السبت، إنهم وجدوا أن ثلاث جرعات من لقاح فايزر وفّرت حماية كبيرة من متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وقدمت فايزر/بيونتيك قبل أيام نتائج مماثلة كانت إشارة مبكرة إلى أن جرعة تنشيطية من اللقاح ربما تكون ضرورية للحماية من العدوى بمتحور أوميكرون.
وقارنت الدراسة، التي أجراها "مركز شيبا الطبي" و"المختبر المركزي للفيروسات" التابع لوزارة الصحة الإسرائيلية، دماء 20 شخصاً تلقوا جرعتين من اللقاح قبل خمسة أو ستة أشهر بدماء عدد مماثل من الأفراد الذين تلقوا جرعة تنشيطية قبل شهر.

وقالت جيلي ريجيف يوشاي، مديرة "وحدة الأمراض المعدية" في "مركز شيبا الطبي" للصحافيين: "من تلقوا الجرعة الثانية منذ خمسة أو ستة أشهر ليس لديهم أي قدرة على تحييد أوميكرون، في حين أن لديهم بعضاً من القدرة في مواجهة متحور دلتا".
وأضافت: "النبأ السار هو أن الجرعة التنشيطية تزيد مقاومة الجسم للمتحور (أوميكرون) بنحو 100 مثل. تقدم الجرعة التنشيطية حماية كبيرة (من أوميكرون). وهي أقل من قدرة التحييد في مواجهة دلتا بنحو أربعة أمثال".

ويأتي البحث الإسرائيلي بعد دراسة من جنوب إفريقيا وجدت أن بإمكان المتحور أوميكرون أن يصيب الحاصلين على جرعتي اللقاح.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:02 | 2021-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2021-12-13
23:47 | 2021-12-12
23:00 | 2021-12-12
16:00 | 2021-12-12
14:00 | 2021-12-12
11:00 | 2021-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website