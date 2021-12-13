5 فوائد خفية لشاي البابونج

يقترح خبراء التغذية، إضافة شاي البابونج إلى نظامك الغذائي لما له من الكثير من الفوائد على الصحة.فيما يلي مجموعة من فوائد شاي البابونج التي قد لا يعرفها الكثيرون، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:1. يحارب الأرقإذا كنت تواجه مشكلة في النوم، فإن عنصر أبيغينين الموجود في شاي البابونج هو أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تحفيز النوم.2. تخفيف التقلبات في المزاجعادة ما يتناول الناس شاي البابونج قبل النوم بسبب طبيعته كمحفز للنوم. ولكن بصرف النظر عن المساعدة في النوم، يمكن أن يساعد أيضًا في التقلبات المزاجية الناتجة عن القلق أو التوتر. كما أنه يساعد في علاج أعراض القلق ويوفر الهدوء.3. إدارة مستوى السكر في الدمتساعد الخصائص المضادة للالتهابات لشاي البابونج في خفض مستويات السكر في الدم أيضًا. كما يعتبر شاي البابونج مشروبًا منخفض السعرات الحرارية مما يجعله مشروباً مناسباً لتخفيف الوزن.4. علاج أعراض البردفي الشتاء، من السهل جدًا الإصابة بنزلة برد. يمكن أن يكون كوب ساخن من شاي البابونج سحريًا لعلاج نزلات البرد. يمكن للمرء أيضًا أن يستنشق بخار شاي البابونج الذي يساعد في تخفيف احتقان الأنف وسيلانه والتهاب الحلق.5. تخفيف تقلصات الدورة الشهريةتساعد الخصائص المسكنة للألم والمضادة للتشنج الموجودة في شاي البابونج أيضًا في علاج تقلصات الدورة الشهرية. يعمل شرب كوب من البابونج على استرخاء الرحم وتقليل إنتاج المواد التي تسبب الالتهاب والألم.