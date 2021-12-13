صحة

5 فوائد خفية لشاي البابونج

Lebanon 24
13-12-2021 | 08:00
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يقترح خبراء التغذية، إضافة شاي البابونج إلى نظامك الغذائي لما له من الكثير من الفوائد على الصحة.
فيما يلي مجموعة من فوائد شاي البابونج التي قد لا يعرفها الكثيرون، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:
1. يحارب الأرق
إذا كنت تواجه مشكلة في النوم، فإن عنصر أبيغينين الموجود في شاي البابونج هو أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تحفيز النوم.
2. تخفيف التقلبات في المزاج
عادة ما يتناول الناس شاي البابونج قبل النوم بسبب طبيعته كمحفز للنوم. ولكن بصرف النظر عن المساعدة في النوم، يمكن أن يساعد أيضًا في التقلبات المزاجية الناتجة عن القلق أو التوتر. كما أنه يساعد في علاج أعراض القلق ويوفر الهدوء.
3. إدارة مستوى السكر في الدم
تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لشاي البابونج في خفض مستويات السكر في الدم أيضًا. كما يعتبر شاي البابونج مشروبًا منخفض السعرات الحرارية مما يجعله مشروباً مناسباً لتخفيف الوزن.
4. علاج أعراض البرد
في الشتاء، من السهل جدًا الإصابة بنزلة برد. يمكن أن يكون كوب ساخن من شاي البابونج سحريًا لعلاج نزلات البرد. يمكن للمرء أيضًا أن يستنشق بخار شاي البابونج الذي يساعد في تخفيف احتقان الأنف وسيلانه والتهاب الحلق.
5. تخفيف تقلصات الدورة الشهرية
تساعد الخصائص المسكنة للألم والمضادة للتشنج الموجودة في شاي البابونج أيضًا في علاج تقلصات الدورة الشهرية. يعمل شرب كوب من البابونج على استرخاء الرحم وتقليل إنتاج المواد التي تسبب الالتهاب والألم.
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