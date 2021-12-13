صحة

بعض العلامات على الوجه تشير الى ارتفاع نسبة "الكوليسترول"

Lebanon 24
13-12-2021 | 12:00
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يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة للغاية من الكوليسترول إلى زانثلازما، وهي زوائد برتقالية مائلة للصفرة على الجفون.

وعادة ما تكون غير مؤلمة، ويجدر التحقق مما إذا كان لديك القليل بالفعل. ولاحظ خبراء في الأكاديمية الأمريكية لجمعية الأمراض الجلدية أن هذه الزيادات الجلدية قد تظهر أيضا في أماكن أخرى من الوجه. ومع ذلك، إذا لاحظت وجودها بالفعل، فأنت بحاجة إلى فحص مستويات الكوليسترول لديك من قبل أخصائي طبي.

وتعتبر رؤية مثل هذه الزوائد مؤشرا رئيسيا على ارتفاع مخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ومن المرجح أن يصف الطبيب المختص العقاقير المخفضة للكوليسترول إذا كنت تعاني من زانثلازما.

وأوضحت هيئة الصحة الوطنية أن العقاقير المخفضة للكوليسترول تعمل عن طريق تقليل كمية الكوليسترول التي يصنعها الجسم.

وللمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول ، إلى جانب الأدوية، تقترح هيئة الصحة الوطنية:

• تناول كميات أقل من الأطعمة الدهنية.

• عدم التدخين.

• التخفيف من الكحول.

ويمكن أيضا تحديد ارتفاع الكوليسترول من خلال نظرة عيون الشخص.

وعند الشباب، يمكن أن يشير القوس الرمادي أو الأبيض الظاهر فوق القرنية إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وأوضحت "مايو كلينيك" أن القرنية "غطاء شفاف يشبه القبة فوق مقدمة العين".

وقالت جمعية القلب بالمملكة المتحدة الخيرية إن فرط شحميات الدم العائلي (FH) حالة وراثية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وبدون علاج، يمكن أن يؤدي FH إلى أمراض القلب في سن مبكرة جدا. 

وتشمل العلامات الجسدية الأخرى التي يبحث عنها طبيبك ما يلي:

• تورم التوترات على مفاصل اليدين.

• كتل دهنية صغيرة على الأوتار في مؤخرة الكاحل.

• شكل قوس أبيض أو حلقة حول حافة القزحية.
( إكسبريس)

المصدر: اكسبرس - روسيا اليوم
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