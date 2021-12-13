صحة

أمل جديد... "علاج فعال" لسرطان البروستاتا

Lebanon 24
13-12-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-896547-637750074372361618.jpg
Doc-P-896547-637750074372361618.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ظهر بحث جديد أن سرطان البروستاتا يمكن القضاء عليه بشكل فعال بالاعتماد على العلاج المناعي، وفق ما ذكر موقع "راديو نيوزيلندا".

وأجرت إيلي ماي غارفيس البحث للحصول على الدكتوراه في معهد مالاغان في ويلينغتون بنيوزيلندا. وقد تم نشره في المجلة الطبية "Frontiers in Immunology".

ووجدت الدراسة، التي مولتها مؤسسة سرطان البروستاتا، أن الخلايا المناعية في أنسجة البروستاتا يمكن تنشيطها لتدمير الخلايا السرطانية.

وتوصلت غارفيس إلى أن الخلايا المناعية الموجودة في أنسجة البروستاتا، التي تسمى MAIT، تعمل بشكل غير طبيعي ولديها وفرة من الجزيء (PD-1) على سطحها.

وأضافت: "عندما تم تنشيط خلايا MAIT وحظر الجزيء PD-1، أدى ذلك إلى نشاط مضاد للورم ودمر الخلايا السرطانية".

وقال روبرت وينكوف، مدير معهد مالاغان، الذي أشرف على البحث، إن "معظم الرجال يصابون بسرطان البروستاتا إذا عاشوا لفترة طويلة".

وتابع: "غالبا ما ينمو ببطء، ولكن يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نوعية حياة أولئك الذين يعانون منه. والخطير بشكل خاص هو إذا كان السرطان ينتشر في أجزاء أخرى من الجسم، مثل العظام".

وأوضح أن "العلاجات المناعية التي تعالج سرطان البروستاتا بشكل فعال لم تكن حتى الآن محط اهتمام".

وتشمل العلاجات الحالية لسرطان البروستاتا الجراحة أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي أو مثبطات التستوستيرون. بعضها له آثار جانبية خطيرة.
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2021-12-13
12:00 | 2021-12-13
10:00 | 2021-12-13
08:00 | 2021-12-13
06:12 | 2021-12-13
05:00 | 2021-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website