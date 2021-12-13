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صحة
طبيبة تنصح بتناول 3 منتجات في الشتاء لتقوية جهاز المناعة
Lebanon 24
13-12-2021
|
23:00
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يؤكد الأطباء أنه من أجل الأداء الأمثل لجهاز المناعة، يجب أن يتلقى الجسم ما يكفي من الطاقة والعناصر الغذائية.
تحدثت خبيرة التغذية البريطانية نيكي كلارك لصحيفةThe Express ، عن الأطعمة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي في الشتاء لدعم الجسم في مقاومته للعدوى، تقوي جهاز المناعة.
وقالت: "النظام الغذائي غير الصحي يمكن أن يضر بقدرتك على درء العدوى. لتقوية صحة المناعة، أضف الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة الأخرى إلى نظامك الغذائي".
تنصح خبيرة التغذية بتناول ثلاثة أطعمة في الشتاء، من بين أمور أخرى.
الكرنب: غنية بالفيتامينات A و C و K. وفقًا لها، يعد الملفوف في الواقع أحد أفضل الأطعمة على هذا الكوكب نظرًا لغناه بالفيتامينات والمعادن والألياف.
"الملفوف غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي، والتي يمكن أن تساعد في محاربة الأكسدة في الجسم. يلعب الضرر التأكسدي دورًا في العديد من الأمراض ".
السبانخ: تحتوي على مستويات عالية من فيتامين سي وهي مصدر غني لمضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين قدرة الجهاز المناعي على محاربة العوامل المعدية.
الكركم: عندما يكون الجسم ملتهبًا بشكل مزمن، يتم قمع جهاز المناعة وهذا يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. مركب الكركم النشط، الكركمين، هو مكون قوي مضاد للالتهابات يعمل كمضاد قوي للأكسدة. إن تناول الكركم يقوي جهاز المناعة ويزيد من دفاعات الجسم ضد الأمراض.
المصدر:
سبوتنيك
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