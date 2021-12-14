5 عادات تدمر قلبك... ما هي؟

ذكرت دراسة في مجلة Circulation أن أمراض القلب لا تزال السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم، يعتقد العلماء أن الاضطرابات في نمط الحياة التي يسببها وباء فيروس كورونا، ستؤدي إلى تمديد هذا المسار القاتم. فهذه هي أهم الاخطاء التي تؤذي القلب، وفقا لما نشره موقع " eatthis".1 - عدم فحص ضغط الدم:يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إضعاف جدران الأوعية الدموية ، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية ، ناهيك عن السكتة الدماغية والخرف، لتقليل المخاطر ، قم بفحص ضغط الدم بانتظام ، واتبع نصيحة طبيبك حول كيفية الحفاظ عليه في نطاق صحي ، تناول نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب ،مثل نظام البحر الأبيض المتوسط أو نظام DASH ، وحافظ على الوزن المثالي ، وحافظ على نشاطك.2 - عدم قياس مستويات الكوليسترول :مع تقدمنا في العمر ، ينتج الجسم بشكل طبيعي المزيد من الكوليسترول ، والذي يمكن أن يتراكم في الشرايين ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ينصح الخبراء بفحص الكوليسترول كل خمس سنوات، قد يحتاج كبار السن إلى الفحص في كثير من الأحيان، للحفاظ على مستوياتك في حالة جيدة ، اتبع نظامًا غذائيًا منخفض الدهون المشبعة والدهون المتحولة ، ومارس الرياضة في معظم أيام الأسبوع ، وحافظ على وزنك في النطاق المثالي.3 - استهلاك الكثير من السكر:ليس فقط الكوليسترول هو الذي يمكن أن يدمر قلبك، استهلاك الكثير من السكر المضاف سواء كان في المشروبات الغازية والبسكويت أو الأطعمة المصنعة التي لم تتوقعها أبدًا مثل صلصة المكرونة المعلبة - هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، و تناول السكر يمكن أن يؤدي إلى ضغط الدم، والتهاب جسدي، وزيادة الوزن، ومرض السكري، ومرض الكبد الدهني.4 - عدم ممارسة الرياضة:أكدت جمعية القلب الأمريكية ، أن ممارسة 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيًا (أو 75 دقيقة من التمارين القوية ) ، بالإضافة إلى تمرين لتقوية العضلات مرتين في الأسبوع، يساعد في الحفاظ على صحة القلب5 - التدخين:يقول الخبراء إن تدخين السجائر هو السبب الأول للوفاة الذي يمكن الوقاية منه،أن السموم الموجودة في دخان التبغ تلحق الضرر بالشرايين ، وتزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، إذا كنت تواجه مشكلة في التخلص من هذه العادة ، يمكن لطبيبك مساعدتك.