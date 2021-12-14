لجسم صحي... 7 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها في الشتاء

يدرك الجميع خلال موسم الشتاء الأطعمة التي يجب أن نتناولها في الشتاء مثل الفواكه الموسمية والخضراوات وكل الأشياء الدافئة والمغذية، لكن ماذا عن الأطعمة التي يجب أن نتجنبها؟ ويقترح خبراء التغذية أنه من الأفضل تجنب مجموعة معينة من الأطعمة في فصل الشتاء القاسي لتحسين الصحة والمناعة، ومقاومة الإصابة بالعدوى، بحسب ما نشره موقع "food-ndtv".1.الأطعمة الباردةيمكن أن يؤدي تناول المشروبات والأطعمة الباردة إلى خفض نظام الدفاع في الجسم ما يجعله عرضة للإصابة بالأمراض، ويقول استشاري التغذية روبالي دوتا: "لا ينبغي تناول الأطعمة ذات درجة الحرارة الباردة في فصل الشتاء، حيث يتعين على الجسم العمل مرتين بجد لرفعها إلى درجة حرارة الجسم".2.منتجات الألبانحاول الحد من تناول منتجات الألبان الباردة مثل الحليب والمخفوقات والعصائر خلال فصل الشتاء، من الأفضل تجنب اللبن الرائب أيضًا بعد الغداء في فصل الشتاء، يجب على الأشخاص المعرضين للإصابة بنزلات البرد والسعال تجنب منتجات الألبان.3.اللحوم والأغذية المصنعةلا ينصح بتناول الأطعمة الثقيلة مثل اللحوم في فصل الشتاء، ويقول الخبراء إن الجسم يستغرق وقتًا أطول لهضمها، مما يجعلنا نشعر بالخمول ،قد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وزيادة الوزن، ويُنصح أيضًا بتقليل الأطعمة المصنعة في الطقس البارد لأنها قد تؤدي إلى الحساسية لدى بعض الأشخاص.4. السلطات والطعام النيءمن الأفضل تجنب السلطات والأطعمة النيئة بعد ساعات الغداء في الشتاء، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الأطعمة الباردة تزيد من الحموضة والانتفاخ، ويكون الهضم في ذروته عند الظهيرة، استهلك السلطات الموسمية مثل الخضروات النيئة في هذه الساعات فقط، من المهم تناول ما هو موسمي، فمعظم الأطعمة التي تنمو في موسم معين تهدف إلى المساعدة والشفاء والحماية من الأمراض الأكثر عرضة للإصابة في تلك الأشهر.5. العصائر والمشروبات الغازيةالخبراء يقترحون أنه من الأفضل الحد من استهلاك جميع المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة والمشروبات السكرية الأخرى، يؤدي ارتفاع مستوى السكر في هذه المواد إلى تطوير الجسم لمقاومة الأنسولين، وبالتالي قد يؤدي إلى انخفاض المناعة، يجب تناول الفاكهة الطازجة وتجنب عصير الفاكهة الطازج في الشتاء.6. الأطعمة الدسمةينصح الخبراء بتوخي الحذر وتجنب الإفراط في تناول السعرات الحرارية، لتجنب زيادة الوزن7. الحلوياتتناول المأكولات السكرية والحلويات يعيق تقوية جهاز المناعة، فقد يزيد السكر من الالتهاب ويقلل الألم المصاحب أيضًا من المناعة ما يجعلك عرضة لاضطرابات الجهاز التنفسي