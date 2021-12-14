20
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
بعض الشامات يمكن أن تكون قاتلة... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
14-12-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الدكتور نيقولاي دميتريف، أخصائي الأمراض الجلدية في مستشفى "ألودرم" الإسرائيلي، أن ظهور أي بقع ونتوءات على الجلد هو إشارة تثير القلق، لذلك يجب مراقبة الوحمات على الجسم.
ويقول الطبيب في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "مصطلح "الشامة" يعني للأطباء نتوء، ناتج عن تجمع خلايا معينة- الخلايا الصباغية. هذه الخلايا تحمينا من الأشعة فوق البنفسجية. لذلك عند التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة يكتسب الجلد اللون الأسمر- ميلانين، الناتج عن عمل هذه الخلايا، والتي تتحول إلى ورم خبيث - الورم الميلانيني، الذي ينتشر بسرعة عالية جدا. وهذا الورم السرطاني ينشأ نتيجة اضطراب عملية انشطار الخلايا الصباغية، لأسباب عديدة، منها أولا تعرض الجلد لفترة طويلة لأشعة الشمس، كثرة الشامات، وحالات ضعف المناعة والاستعداد الوراثي".
ووفقا له، يزداد احتمال تحول هذه الشامات إلى ورم سرطاني، عندما تتكرر إصابتها أو تتعرض باستمرار للأشعة فوق البنفسجية. كما أن احتمال الإصابة بالورم الميلانيني يزداد بزيادة مقاس "الشامة".
ويقول، "لقد ثبت، أن حوالي 10 بالمئة من الأورام الميلانينية تظهر بالشامات القديمة الموجودة على الجلد، و90 بالمئة الباقية تظهر على شكل نتوءات جديدة على الجلد. وهذه إشارة لضرورة استشارة الطبيب. كما تشير الحكة والحرقة وتغير شكل ولون النتوء الجديد، إلى نشوء ورم سرطاني".
ويضيف، "يستخدم الأطباء للتشخيص الدقيق، مناظير جلدية خاصة تسمح بكشف طبقات الجلد العميقة. وعند اكتشاف تغير في الشامة يجب إزالته. كما ينصح بإزالة الشامات في الأماكن التي تتعرض فيها إلى إصابة بسبب الملابس".
(نوفوستي)
المصدر: نوفوستي
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم السعر المتوقع للبنزين غداً وسط ارتفاع الدولار
12:15 | 2021-12-13
13/12/2021 12:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر طيبة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر طيبة.. هل أنت من بينها؟
00:30 | 2021-12-14
14/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
15:04 | 2021-12-13
13/12/2021 03:04:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حارة في دولة أوروبية تصبح عربيّة.. أهلاً بكم في "سوريا مصغرة"
Lebanon 24
حارة في دولة أوروبية تصبح عربيّة.. أهلاً بكم في "سوريا مصغرة"
14:00 | 2021-12-13
13/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شرط سعودي بشأن مساعدات لبنان.. سفيرة فرنسا تكشف التفاصيل
Lebanon 24
شرط سعودي بشأن مساعدات لبنان.. سفيرة فرنسا تكشف التفاصيل
15:30 | 2021-12-13
13/12/2021 03:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:00 | 2021-12-14
هل تعاني من رائحة الفم الكريهة... اليك بعض النصائح
07:00 | 2021-12-14
بعض العلامات قد تشير الى نقص في فيتامين "A"
05:00 | 2021-12-14
لجسم صحي... 7 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها في الشتاء
03:20 | 2021-12-14
احذروا.. شجرة الميلاد تسبب مشاكل صحية!
02:00 | 2021-12-14
5 عادات تدمر قلبك... ما هي؟
23:00 | 2021-12-13
طبيبة تنصح بتناول 3 منتجات في الشتاء لتقوية جهاز المناعة
فيديو
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
08:00 | 2021-12-14
14/12/2021 18:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
02:33 | 2021-12-14
14/12/2021 18:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
Lebanon 24
عينُ دولة كبرى على مرفأ بيروت.. حقائق هامة تُكشف ويجب معرفتها
15:04 | 2021-12-13
14/12/2021 18:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact