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© Lebanon24
صحة
لهذا السبب... لا تكثروا من شرب الشاي الأخضر
Lebanon 24
14-12-2021
|
14:00
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أعلنت الدكتورة ألينا زاغريبنيفا، كبير أخصائيي أمراض الروماتيزم في وزارة الصحة بموسكو، أن تناول الشاي الأخضر يوميا قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب المفاصل.
وتضيف موضحة، في حديث لراديو "موسكو تتحدث"، لأن الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من حمض البوليك، في حين لم يعثر الباحثون إلى الآن على العلاقة بين مستوى حمض البوليك وتناول العصائر والشاي الأسود. لذلك من الأفضل تناول الشاي الأسود بدلا من الشاي الأخضر.
وتشير الأخصائية، إلى أن خطر الإصابة بمرض النقرس ينخفض بين الرجال الذين يفضلون شرب القهوة بنسبة 40-60 بالمئة مقارنة بالذين لا يشربونها. ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول هذا المشروب المنعش يؤثر سلبًا في عمل الكلى.
ويذكر أن الدكتور الكسندر مياسنيكوف، توصل بعد دراسته لنتائج دراسات عديدة، إلى استنتاج يفيد، بأن المريض المصاب بالنقرس، الذي يتناول أدوية تساعد على تخفيض مستوى حمض البوليك، ليس بحاجة غلى اتباع حمية غذائية معينة، بل عليه مراقبة وزنه، حيث أن تخفيض الوزن بمقدار 5 كلغم فقط يخفض من خطر حدوث الالتهابات. لذلك يقترح تناول أطعمة لا تحتوي على أكثر من 1800 سعرة حرارية في اليوم، ومن الأفضل له تناول الكثير من الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والأسماك والأهم هو الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية تماما.
(نوفوستي)
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