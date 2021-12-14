بعض العلامات قد تشير الى نقص في فيتامين "A"

نربط عادة فيتامين إيه (A) بالجزر وقوة النظر، غير أن هذا الفيتامين مهم جدا لباقي أعضاء الجسم ووظائفه. فما أبرز علامات نقص هذا العنصر الحيوي وأعراضه؟ وأين نعثر عليه؟فيتامين "إيه" ليس مادة واحدة، بل هو مجموعة كاملة مما تسمى "ريتينويدات" (Retinoid)، وهي قابلة للذوبان في الدهون وتؤدي العديد من المهام الحيوية في جسم الإنسان، وهذا هو السبب في أن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة، كما نقل موقع دويتشه فيله.وهذه أبرز أعراض نقص فيتامين إيه:1- العمى الليليفيتامين إيه عنصر مهم في الصبغة البصرية في شبكية العين، ويؤدي نقصها إلى تردي الرؤية في الغسق والظلام، وهذه إشارة تحذيرية لنقص هذا الفيتامين أو "بيتا-كاروتين" الذي يتحول لفيتامين إيه في الجسم.2- جفاف الجلدكما في حال العينين، يمكن أن تجف الأنسجة الأخرى إذا لم نتناول ما يكفي من "بيتا-كاروتين"، أو إذا كنا نعاني من نقص فيتامين "إيه" بسبب أمراض مثل تليف الكبد أو الاضطرابات الهضمية أو الإسهال المزمن.ويمكن أن يؤثر هذا على الجلد؛ ومن هنا فإن جفاف الجلد يعد إشارة تحذير مهمة تستلزم فحص قيم الدم والكبد.3- قابلية المرضيلعب فيتامين "إيه" أيضًا دورًا مهمًّا في جهاز المناعة لدينا في ما يسمى "حمض الريتينويك"، حيث ينظم وظيفة الخلايا التائية التي تتعرف على الأجسام الغريبة والخلايا البائية التي تنتج أجسامنا المضادة. علاوة على ذلك، فإن فيتامين "إيه" مهم للأغشية المخاطية؛ وبالتالي يساعد في الحماية من الالتهابات، ولذلك إذا مرضت بسهولة فقد يكون ذلك علامة على نقص هذا الفيتامين.4- ضعف الخصوبةنقص فيتامين "إيه" يمكن أن يؤثر في الواقع على إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال، إذ إن الفيتامين ضروري لوظيفة الغدد التناسلية.5- الإرهاق وقلة الشهيةيمكن أن تحدث هذه الأعراض المنتشرة مع العديد من حالات نقص المغذيات، وهذا هو السبب في أن التعب أو فقدان الشهية وحده لا يسمح بتشخيص نقص فيتامين إيه.لذلك من المهم للغاية أن تستشير طبيبك في حالة التعب المزمن، رغم حصولك على قسط كافٍ من النوم، ويمكن أن تشير هذه الأعراض أيضًا إلى نقص أوميغا 3 أو فيتامين بي 12.من أين تحصل على فيتامين إيه؟يجب عدم تناول مكملات فيتامين إيه إلا بعد مراجعة الطبيب المختص، إذ قد تكون لها أضرار. وبالنسبة للمدخنين، فإن تناول مكملات فيتامين إيه يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة حسب دراسات، ولهذا السبب يجب ألا يتم تناول المكملات الغذائية إلا تحت إشراف وتوجيه طبي.أين نجد فيتامين إيه؟بالإضافة إلى الجزر، تحتوي نباتات ومنتجات حيوانية على فيتامين إيه أو "بيتا-كاروتين"، مثل:البطاطا الحلوةالقرعالبندورةالفاصوليا الخضراءالبروكليالسبانخالبيضالكبدة