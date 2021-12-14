متى تقول وداعاً للخبز؟

الخبز غذاء أساسي في العديد من بلاد العالم منذ آلاف السنين. لكن تناول الكثير منه يمكن أن يؤثر سلباً على صحتك. على سبيل المثال. قد يؤدي تناول كمية زائدة من الخبز الأبيض إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.تقول اختصاصية التغذية لوري زانيني: خبز الساندويتش الأبيض من الحبوب المعالجة، وليس من الحبوب الكاملة، وعندما يؤكل كما هو، فإنه يحتوي على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع مستوياته، وقد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وفق موقع "هيلث دايجيست".إن تناول الكثير من الخبز الأبيض يمكن أن يزيد من الشعور بالجوع، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام. وقد يؤدي تناول الكثير منه إلى زيادة الوزن والإصابة بالإمساك.ولا يعني هذا أن عليك التخلي تماماً عن الخبز، بل يعني أن عليك الحد من تناوله، وتناوله باعتدال.يقول اختصاصي التغذية بيج وايتماير: إن معرفة كمية الخبز، التي يجب أن تأكلها، تعتمد على ملفك الصحي ولياقتك البدنية. تجنب تناول الكثير من الكربوهيدرات في جلسة واحدة. يمكنك الحصول على حصص مناسبة من الكربوهيدرات موزعة على مدار اليوم.يجب أن تشكل الحبوب، التي تعد مصدراً للكربوهيدرات المعقدة، %30 من طبقك في كل وجبة. وتنص الإرشادات الغذائية للأميركيين على أن %45 إلى %65 من إجمالي السعرات الحرارية اليومية للفرد، يجب أن تكون من الكربوهيدرات. على سبيل المثال، في نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري، يجب أن تكون كمية الكربوهيدرات اليومية بين 225 و325 غراماً في اليوم. ويمكن أن يختلف هذا الرقم اعتماداً على عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها عادة كل يوم.علامات تحذيرهناك أعراض وعلامات محددة قد تواجهك عند تناول الخبز بمكونات معينة، إنها طريقة جسمك لإخبارك أن تناول الخبز يسبب لك مشاكل صحية.زيادة الوزنوجدت إحدى الدراسات أن وجبتين أو أكثر من الخبز الأبيض في اليوم ترتبط ارتباطاً مباشراً بزيادة الوزن أو السمنة. لذلك إذا تناولت وجبتين أو أكثر من الخبز الأبيض يومياً ووجدت أنك تريد إنقاص الوزن، فقد حان الوقت للتوقف.ارتفاع ضغط الدمقد يكون تناول حصة واحدة أو أكثر في الأسبوع من الخبز الأبيض سبباً لارتفاع ضغط الدم. لماذا؟ شريحة واحدة من الخبز الأبيض تحتوي على 130 ملغ من الصوديوم. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فيجب أن يكون الحد اليومي للصوديوم 1500 ملغ أو أقل، أي ما يزيد قليلاً على نصف ملعقة صغيرة.اضطرابات الهضمتحتاج إلى التوقف عن تناول الخبز إذا كنت تعاني من: الانتفاخ، آلام المعدة، الغازات، الإسهال، آلام المفاصل، التهاب المفاصل، القلق والاكتئاب، الطفح الجلدي، مشكلات الأسنان. راجع طبيبك لتحديد ما إذا كنت تعاني من الاضطرابات الهضمية أو عدم تحمّل الغلوتين.السكريهل لديك مرض أو مقدمات السكري؟ الكثير من الخبز مليء بالسكر ويحتاج إلى استبعاده من نظامك الغذائي. يوصي الخبراء بالتحوّل إلى خبز الحبوب الكاملة، فتأكد من أن الحبوب الكاملة هي المكوّن الأول.