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صحة
شاي النعناع يحرق دهون البطن
Lebanon 24
15-12-2021
|
01:00
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إن الطريقة الأكثر أمانًا وفاعلية للتخلص من دهون البطن هي ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي، وعلى الرغم من عدم وجود مشروب معجزة لتخفيف الوزن، فإن افضل خيار هو تناول مشروب منخفض السعرات الحرارية والسكر المضاف، وهذا ما يجعل شاي النعناع الساخن خيارًا رائعًا، فهو أحد أفضل المشروبات التي تساعد في الحصول على بطن مسطح مشدود، كما يقول الدكتور كورتني دانجيلو.
تقول اختصاصية التغذية ايمي جودسون ان "شاي النعناع مشروب خالٍ من السعرات الحرارية وله نكهة حلوة يمكن أن تساعد على تقليل الشهية وإرضاء أسنانك». وتضيف ان شاي النعناع غني بالعناصر الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن، وله خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا ومضادة للالتهابات، ولأنه مفيد كمضاد للالتهابات، فإنه يمكن أن يساعد على مواجهة مشكلات الجهاز الهضمي".
ومن المعروف أن مادة الكاتيكين، وهي مضاد قوي للأكسدة موجودة في الشاي الأخضر، وتعزز عملية التمثيل الغذائي. وقد وجدت دراسة أجراها باحثون يابانيون أن الذين تناولوا 690 ملليغرامًا من مادة الكاتيكين من الشاي الأخضر يوميًا كانت مؤشرات كتلة الجسم لديهم أقل بشكل ملحوظ، وقياسات الخصر أصغر من افراد المجموعات الأخرى.
ووجدت بعض الأبحاث أن النعناع يمكن أن يساعد على استرخاء العضلات. "يمكن للنعناع أن يهدئ عضلاتك، وبالتالي يمكن أن يساعد على مرور الطعام والغازات بسهولة أكبر، وهذا هو السبب في أن الكثير من أنواع شاي الأعشاب تستخدم النعناع كمكون".
ان أفضل طريقة لحرق دهون البطن هي العثور على تمرين تحبه وترغب في القيام به بانتظام، مع العثور على الأطعمة الصحية التي تحب تناولها. وإذا كنت تريد مشروبًا لذيذًا لمساعدتك في رحلة إنقاص الوزن، فإن شاي النعناع يعد خيارًا رائعًا.
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