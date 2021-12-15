صحة

ثورة طبية قد تمنع الشيخوخة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-12-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-897095-637751500415117735.jpg
Doc-P-897095-637751500415117735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في خبر قد يشكل ثورة بعالم الطب والعلم، كشف علماء في اليابان عن لقاح جديد يزعمون أنه يمكنه القضاء على ما يسمى "خلايا الزومبي" المرتبطة بالشيخوخة وأمراض مختلفة.

ونشر فريق البحث، بقيادة البروفيسور تورو مينامينو من جامعة جونتيندو، نتائج دراستهم يوم الجمعة في مجلة Nature Aging.
تصلب الشرايين والسكري
في التفاصيل أظهرت الفئران التي أُعطيت اللقاح انخفاضاً في مستويات الخلايا الشائخة، المعروفة باسم "خلايا الزومبي"، والتي تتراكم مع تقدم العمر وترتبط بحالات مثل التهاب المفاصل وتصلب الشرايين، وفق صحيفة The Japan Times.

وقال مينامينو: "نستطيع توقع أن يُطبق اللقاح في علاج تصلب الشرايين، السكري، وأمراض أخرى مرتبطة بالشيخوخة".
يشار إلى أن الخلايا الشائخة هي خلايا تتوقف عن الانقسام مع مرور الوقت، لكنها لا تموت. وتنزل الضرر بالخلايا القريبة عبر إطلاق مواد كيميائية تتسبب بالالتهابات.

بروتين وحمض أميني
إلى ذلك حدد الفريق بروتيناً موجوداً في الخلايا الشائخة للبشر والفئران وصنع لقاحاً مبنياً على حمض أميني يتشكل منه البروتين. ويمكّن اللقاح الجسم من توليد أجسام مضادة تربط نفسها بالخلايا الشائخة والتي تتم إزالتها عبر خلايا الدم البيضاء التي تلتصق بالأجسام المضادة.

وحين أعطى الفريق اللقاح إلى فئران تعاني من تصلب في الشرايين، أزيلت العديد من الخلايا الشائخة المتراكمة وتقلصت مساحات متضررة من المرض.
كما طورت الفئران الملقحة هشاشة أبطأ من تلك التي طورتها الفئران غير الملقحة.

الجدير بالذكر أن العديد من الأدوية المتداولة والهادفة إلى التخلص من الخلايا الشائخة تستخدم لمحاربة السرطان وقد تنتج آثاراً سلبية. غير أن الفريق أوضح أن الآثار السلبية الناجمة عن اللقاح كانت أقل، بينما فاعليتها دامت لفترة أطول.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2021-12-15
12:00 | 2021-12-15
10:00 | 2021-12-15
08:00 | 2021-12-15
07:00 | 2021-12-15
06:00 | 2021-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website