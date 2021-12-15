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صحة
مرض مجهول في جنوب السودان يطرح علامات القلق
Lebanon 24
15-12-2021
|
10:00
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أفاد بيان رسمي بأن الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، تراقب الوضع المتعلق بمرض مجهول في جنوب السودان، مشيرا إلى عدم وجود خطر لانتشاره في روسيا.
وقالت الهيئة الروسية المعنية بحقوق المستهلك ورفاهية المواطنين: "نراقب عن كثب الوضع في جنوب السودان. تدابير الحماية الصحية في أراضي الاتحاد الروسي تتيح حاليا تجنب انتقال الأمراض المعدية إلى البلد من البلدان الأفريقية، ولا سيما جنوب السودان (لا توجد خطوط جوية مباشرة). ولا يوجد عمليا أي خطر من انتشار المرض المشتبه به على أراضي الاتحاد الروسي".
وكانت محطة إذاعة جنوب السودان"SABC" قد نقلت عن السلطات الصحية المحلية في إقليم جونقلي بشرق جنوب السودان، أن 89 شخصا لقوا حتفهم في الأسابيع الأخيرة بسبب مرض غير معروف، في حين تعتقد السلطات المحلية أن عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات المرض أعلى بكثير مما هو معلن.
( نوفوستي)
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