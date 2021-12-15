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صحة
هذا ما يفعله بك التدخين قبل النوم
Lebanon 24
15-12-2021
|
23:00
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يحتاج البالغون إلى 7 ساعات على الأقل من النوم كل ليلة من أجل الأداء الأمثل. لكن ما لا يقل عن %28 إلى %44 من الأميركيين يقصرون عن تحقيق هذا الهدف. كما تشير المعاهد الوطنية للصحة، فإن هذا يعرض الشخص لخطر الحوادث والإصابة والأمراض الحادة والمزمنة.
وفقاً لدراسة أجريت عام 2020، ونشرت في مجلة Sleep Health، فإن الأشخاص الذين يدخنون هم أكثر عرضة للإصابة بالأرق. هذا صحيح بشكل خاص للأشخاص الذين يدخنون قبل النوم بوقت قصير.
يقول الدكتور روبرت إس روزنبرغ، وهو طبيب معتمد في طب النوم، لصحيفة The Healthy: إن هذا يرجع إلى أن "النيكوتين يحفز إنتاج الناقل العصبي الذي يعزز الاستيقاظ، وهو أستيل كولين".
تضيف Mayo Clinic أن التدخين يعرضك أيضاً لخطر الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي بمقدار ثلاثة أضعاف. هذا اضطراب تسترخي فيه عضلات مؤخرة الحلق، مما يؤدي إلى إغلاق مجرى الهواء أثناء الشهيق ويمنعك من الحصول على ما يكفي من الهواء. سوف يوقظك جسدك لفترة وجيزة لإصلاح ذلك. يمكن أن يحدث هذا ما بين خمس إلى ثلاثين مرة في الساعة، مما يتعارض مع قدرتك على الدخول في نوم عميق. يعاني الأشخاص الذين يدخنون من مزيد من الالتهابات واحتباس السوائل في مجرى الهواء العلوي، مما يعرضهم لخطر الإصابة باضطراب النوم الخطير المحتمل.
مع وضع كل هذا في الاعتبار، توصي مؤسسة صحة النوم الأسترالية بالامتناع عن السجائر لمدة ساعتين على الأقل قبل النوم، أو (بشكل مثالي) الإقلاع عنها تماماً.
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