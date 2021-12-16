صحة

10 دقائق من الجري تعزز الحالة المزاجية

Lebanon 24
16-12-2021 | 02:00
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قد يكون من الصعب للغاية تحفيز أنفسنا للجري خلال فصل الشتاء، لا سيما عندما يكون الجو ماطراً وعاصفًا في الخارج، لكن بحثًا جديدًا وجد أن الجري لمدة 10 دقائق فقط يحسن صحة الدماغ.
خلال الدراسة، طلب باحثون من جامعة تسوكوبا في اليابان من المشاركين الركض على جهاز المشي لمدة 10 دقائق فقط بنسبة 50٪ من أقصى جهدهم.
ثم قام الباحثون بإجراء اختبار لقياس رد فعل الدماغ، وأظهرت النتائج أن هناك ارتفاعاً في نسبة المتعة والإثارة في الدماغ، إضافة إلى زيادة في تنشيط قشرة الفص الجبهي.
بعبارة أخرى، تبين أن العدائين لديهم زيادة في تدفق الدم في جزء الدماغ المرتبط بالوظائف التنفيذية والتحكم في المزاج.
ثم قارن الباحثون هذه النتائج بدراسة مماثلة عن ركوب الدراجات، والتي أظهرت أيضًا تحسنًا في الإدراك، ولكن دون تحسن الحالة المزاجية. لذلك، يبدو أن أنواعًا مختلفة من التمارين يمكن أن تحفز مشاعر مختلفة لدينا.
وتظهر هذه النتائج أننا لسنا بالضرورة بحاجة إلى ممارسة الكثير من التمارين حتى نشعر بفائدتها، بحسب ما أورد موقع "ميترو" الإلكتروني. 
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