5 أشياء يجب توقعها في الأسبوع الأول من الصيام المتقطع



إليك 5 أشياء يمكن توقعها في الأسبوع الأول من الصيام المتقطع، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

الخلط بين ما تأكله الصيام المتقطع هو أحدث اتجاهات أسلوب الحياة التي تعد بفقدان الوزن بشكل فعال وصحة أفضل. عند اتباع الصيام المتقطع، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لمشاهدة النتائج على جسمك، لكن الأمر يستحق المحاولة.إليك 5 أشياء يمكن توقعها في الأسبوع الأول من الصيام المتقطع، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:الخلط بين ما تأكله

عند بدء نظام غذائي جديد، من الطبيعي أن يتم الخلط بين ما نأكله وما يجب تجنبه. لكن طريقة الصيام هي تغيير في نمط الحياة ولا تلزمك بتقييد أي مجموعة غذائية. يشجع الصيام المتقطع فقط على تناول أطعمة نظيفة وصحية بكميات محددة. وينصح الخبراء بإدخال المزيد من الخضار والفواكه والبروتينات والدهون الصحية في نظامك الغذائي.

الشعور بالجوع طوال الوقت

قد يكون تقييد وقت الوجبة، في البداية، أمرًا صعبًا. قد تشعر بالجوع وانخفاض الطاقة طوال الوقت. سيشعر جسمك بالارتباك بسبب نمط الأكل الجديد وسيحتاج إلى وقت للتكيف معه. ولكن إذا نجحت في الالتزام بالخطة في الأسبوع الأول، فستتمكن بسهولة من الاستمرار فيها. بمرور الوقت ستتمكن بسهولة من إدارة نمط الأكل الجديد هذا.

ستنسى أن تأكل

يستغرق التكيف مع أي نمط حياة جديد وقتًا. عندما تعتاد على تناول الطعام طوال اليوم، يمكن أن يكون تقييد تناول السعرات الحرارية لفترة محددة أمرًا معقدًا. في بعض الأحيان قد تنسى تناول الطعام. في الصباح، قد تشعر بالجوع، ولكن عندما يحين وقت الأكل، قد تنسى الأمر. يحدث هذا الأمر أكثر في المساء.

قد تجد صعوبة في النوم

في الأسبوع الأول، قد تجد صعوبة أيضًا في الحصول على نوم مناسب في الليل. قد تشعر بالجوع أو العطش في الليل. يحدث ذلك بسبب تقييد السعرات الحرارية والتغيرات في أنماط الحياة. بمجرد أن يعتاد جسمك على ذلك، سوف تغفو بسلام.

سوف تتحسن في التخطيط لوجباتك

الصيام المتقطع سيجعلك أفضل في التخطيط المسبق لوجبتك. إنه شيء ضروري للأكل النظيف وتجنب الأطعمة السريعة. ستحاول إضافة المزيد من الألياف والأطعمة الصحية إلى طبقك، بدلاً من تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر.