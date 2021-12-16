الفاكهة المجففة... اليكم بعض فوائدها

تحتوي الفواكه المجففة على قدر كبير من السعرات الحرارية والسكريات، ولكن الخبراء يؤكدون أن لها فوائد الفاكهة الطازجة نفسها. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.وتنقل الكاتبة "رايتشل وارن" في هذا التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، عن فاليري سوليفان الدكتورة والباحثة في علم الأوبئة في مدرسة الصحة العامة في بالتيمور، قولها "الكثير من أنواع الفاكهة المجففة تمثل مصدرا جيدا للألياف والبوتاسيوم، وهما اثنان من العناصر الغذائية التي يحتاج الناس لاستهلاكها بشكل أكبر".ولكن تشير الكاتبة إلى أن بعض الفواكه المجففة أكثر فائدة من غيرها، كما أن السعرات الحرارية يمكن أن تتراكم وتؤدي إلى زيادة الوزن إذا لم تنتبه إلى الكمية التي تتناولها.وفيما يلي تعرض الكاتبة منافع ستة أنواع من الفواكه المجففة، وما يجب الحذر منه:المشمش5 أو 6 حبات من المشمش تحتوي على 96 سعرة حرارية، و20 غراما من الكربوهيدرات، و3 غرامات من الألياف، و21 غراما من السكر.وتشير الكاتبة إلى أن هذه الثمرة ذات المذاق الحلو تزود الجسم بالبيتاكاروتين المضاد للأكسدة والذي يحمي الخلايا.في المقابل، فإن المشمش وبقية الثمار ذات اللون البراق عندما تكون مجففة تحتوي على مادة الكبريتيت الحافظة، التي يمكن أن تسبب إزعاجا لمن يعانون حساسية منها أو من الربو.شرائح الموزفي ربع كوب من هذه الشرائح، يوجد 200 سعرة حرارية، و27 غراما كربوهيدرات، وغرام ألياف، و12 غراما من السكر، و8 غرامات سكريات مضافة.وتنبه الكاتبة إلى أن شرائح الموز قد تمثل مشكلة، لأنها غالبا ما يتم تجفيفها في زيت جوز الهند، وهذا يرفع من كمية الدهون المشبعة التي تحتويها، والذي يسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم وزيادة الوزن. كما قد تحتوي هذه الشرائح على السكريات المضافة، ولذلك ينبغي عند شرائها الانتباه إلى مدى جودتها.التينتحتوي 5 حبات من التين على 105 سعرات حرارية، و27 غراما من الكربوهيدرات، و4 غرامات ألياف، وغرامين من سكر.