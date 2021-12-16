خفقان القلب ونبض الرأس.. 4 أعراض تُنذر بالخطر

إذا كنت تعاني من الخفقان ونبض في الرأس، وتخشى من ان يكون سببهما هو الإصابة بجلطة دماغية. فغالبا، سبب هذه الأعراض بسيط ولا يتعدى ارتباطه بالتوتر والصداع وتذبذب سكر الدم.ويوضح د. مايكل ريبي، بروفيسور في طب الأعصاب في جامعة كانساس الطبية وجود عدة حالات وأمراض تسبب اعراضا مشابهة للجلطة مثل:- الصداع النصفييؤثر الصداع في البصر ويجعلك تشعر بالضعف. ولكن الابحاث وجدت ان المصابين بصداع الشقيقة اكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية. لذا، يجب على المصابين ملاحظة أعراضهم وقصد الطوارئ عند بدء أعراض الخطر.- ارتفاع ضغط الدمقد يسبّب ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه الصداع والشعور بالضعف ومشاكل في البصر. كما انه من عوامل الخطر التي تزيد فرصة الاصابة بالسكتة ايضا. لذا، يجب علاج ضغط الدم حتى يبقى ضمن معدله الطبيعي.- التوتّرقد يسبّب فرط التوتّر الرجفة وتسارع ضربات القلب والدوخة ويؤدي الى الاصابة بنوبة الهلع. واعراض نوبة الهلع مشابهة لأعراض النوبة القلبية مثل صعوبة التنفس والدوخة والتعب وألم في الصدر والخوف. وكل ما عليك فعله اثناء ذلك هو تهدئة نفسك والتنفس بعمق حتى تمر هذه النوبة بسلام.- تغيّر معدّل سكر الدمتذبذب معدل سكر الدم من خلال انخفاضه وارتفاعه الشديدين يمكن ان يسبب مشاكل في بصر المصابين بالسكري. كما قد يشعرهم بفقدان التركيز والتشويش الفكري وهو امر مشابه لما يحدث اثناء الاصابة بالسكتة الدماغية.نوبات الصداعرغم اختلاف اعراض الجلطة من شخص لآخر، بيد ان هناك اعراضا تنذر بالخطر، فإن احسست بأي من الاعراض التالية، فعليك قصد غرفة الطوارئ سريعا او الاتصال بالإسعاف:1- صداع شديد جدا، واشد من اي نوبة صداع مررت بها سابقا.2- الشعور بضعف في جانب واحد من الجسم فقط.3- صعوبة ومشاكل في الحركة والتحدث وفهم ما يقال لك.4- تشويش الرؤية او فقدانها في عين او العينين معا.