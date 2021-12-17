لماذا تدندن أغنية معينة في رأسك؟ .. العلم يشرح السبب

ربما واجه جميعنا ذلك اليوم الذي تنبثق فيه أغنية من العدم ولا تختفي من أدمغتنا طوال الوقت، وغالبا ما يجعلنا تكرارها باستمرار منزعجين.



وكرس بعض العلماء أنفسهم لدراسة هذه الحالة، التي وجدت بعض الاستطلاعات أن 90% من الناس يعانون منها، وكان نحو ثلثهم يعتبرونها محايدة أو إيجابية، فيما كان الثلث المتبقي يعتبرها مزعجة ومثيرة لمشاعر الغضب.





وتُعرف هذه الظاهرة باسم earworms، وهو اسم مستوحى من كلمة Ohrwurm الألمانية، والتي تعني النغمة الجذابة. ووقع صياغة هذا المفهوم في عام 1979 من قبل الطبيب النفسي كورنيليوس إيكيرت.



وتصف هذه الظاهرة في الأساس مقطعا موسيقيا متكررا يبلغ طوله عادة نحو 20 ثانية ويأتي تلقائيا إلى وعيك ويستمر في التشغيل بشكل متكرر.



وهناك خصائص موسيقية معينة تزيد من احتمالية تحول الأغاني إلى earworms، مثل إذا كانت المقطوعة متكررة، أو إذا كانت هناك مدة أطول لنغمات معينة، أو إذا كانت الفترات الفاصلة بين النغمات أصغر. وأيضا، الأغاني التي تثير نوعا من الشحن العاطفي، سواء بوعي أو بغير وعي، أو الأغاني المرتبطة بذاكرة معينة.



ونظرت الدراسات التي تستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي في بنية الدماغ، ووجد الباحثون أن هناك تدخلا للقشرة السمعية في الفص الصدغي للدماغ يدعم الإدراك الموسيقي، والصلات بين تلك القشرة ومناطق الفص الصدغي العميقة، مثل الحُصين أو التلفيف المجاور للحصين، والتي تعد مهمة في ترميز الذاكرة واسترجاعها. وفي مقال نشره موقع كلية الطب بجامعة هارفارد على الإنترنت، أوضحت سريني بيلاي، أستاذة طب النفس بالجامعة والمديرة المشاركة لمركز علوم الأعصاب في مستشفى بريغهام والنساء، والمؤلفة المشاركة أيضا في ورقة بحثية نُشرت عام 2018 حول التأثيرات العصبية الحيوية للموسيقى، لماذا تلتصق بعض الأغاني برؤوسنا.وتُعرف هذه الظاهرة باسم earworms، وهو اسم مستوحى من كلمة Ohrwurm الألمانية، والتي تعني النغمة الجذابة. ووقع صياغة هذا المفهوم في عام 1979 من قبل الطبيب النفسي كورنيليوس إيكيرت.وتصف هذه الظاهرة في الأساس مقطعا موسيقيا متكررا يبلغ طوله عادة نحو 20 ثانية ويأتي تلقائيا إلى وعيك ويستمر في التشغيل بشكل متكرر.وهناك خصائص موسيقية معينة تزيد من احتمالية تحول الأغاني إلى earworms، مثل إذا كانت المقطوعة متكررة، أو إذا كانت هناك مدة أطول لنغمات معينة، أو إذا كانت الفترات الفاصلة بين النغمات أصغر. وأيضا، الأغاني التي تثير نوعا من الشحن العاطفي، سواء بوعي أو بغير وعي، أو الأغاني المرتبطة بذاكرة معينة.ونظرت الدراسات التي تستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي في بنية الدماغ، ووجد الباحثون أن هناك تدخلا للقشرة السمعية في الفص الصدغي للدماغ يدعم الإدراك الموسيقي، والصلات بين تلك القشرة ومناطق الفص الصدغي العميقة، مثل الحُصين أو التلفيف المجاور للحصين، والتي تعد مهمة في ترميز الذاكرة واسترجاعها.