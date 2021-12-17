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صحة
توت وليمون.. أطعمة تحمي الكبد وتقيه من الأمراض
Lebanon 24
17-12-2021
|
12:00
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دائماً ما ينصح خبراء التغذية والأطباء بالاعتماء على المواد الغذائية الطبيعية للوقاية من الأمراض قبل الاحتكام إلى الوصفات الطبية. والكبد مثل أي عضو في الجسم يمكن الحفاظ عليه ووقايته من الإصابة بالأمراض التي قد تتطور وتصبح مهددة للحياة.
لذلك فمن المهم جدا الحفاظ على استمرار وظيفته على أكمل وجه، والعلاجات الطبيعية هي أحد أكثر الطرق المقترحة للحفاظ على الجسم خاليا من السموم أو على الأقل تقليل تراكم السموم، على ذمة موقع "ماي أونلي هيلث" My Only Health، المعني بالشؤون الصحة والتغذية، ومن تلك العناصر الغذائية الهامة بالنسبة للكبد:
الليمون
يعمل الليمون كمعادل للجسم عن طريق تحفيز إنتاج الغلوتاثيون، كونها غنية بفيتامين C، فهي تحمي الكبد من الأكسدة أيضا ومن ثم من المفيد جدا تناول ماء الليمون في الصباح.
الشاي الأخضر
يعتبر الشاي الأخضر مصدرا هاماً لمضادات الأكسدة، فهو يساعد الجسم بعدة طرق بالنسبة للكبد، حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر في الوقاية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.
العنب ومستخلص بذوره
يساعد العنب ومستخلص بذور العنب على تقليل الالتهاب، ويتم التحكم في الإجهاد المضاد للأكسدة من خلال ريسفيراترول الموجود في العنب الأسود والأحمر والأرجواني.
الكركم
يعتبر الكركم من أقدم الطرق وأكثرها ثقة لتعزيز المناعة، وهو مفيد أيضا لتحسين هضم الدهون في الكبد، كما يمنع تراكم الدهون.
التوت
التوت بمختلف أنواعه يعد مصدرا جيدا جدا لمضادات الأكسدة، التي تحسن من صحة الكبد بشكل عام، وتعزز من مناعته ومقاومته للأمراض.
المصدر: العربية
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